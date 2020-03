L'exemple de Wuhan, un «espoir» selon l'OMS

L'exemple de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine où aucun nouveau cas d'origine locale n'a été enregistré depuis jeudi, est un «espoir» pour le monde, a estimé vendredi le directeur général de l'OMS.

«Hier, Wuhan n'a déclaré aucun nouveau cas pour la première fois depuis l'émergence de l'épidémie», s'est félicité Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse en ligne depuis Genève. «Wuhan donne de l'espoir au reste du monde en montrant que même la situation la plus grave est réversible», a-t-il ajouté.

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n'a rapporté vendredi aucune nouvelle contamination d'origine locale, même si le nombre de cas importés a atteint un record (39). L'Italie paye le plus lourd tribut et devance désormais la Chine (80'976 cas, dont 3248 morts), avec 47'021 cas et 4032 morts.

Au total, la pandémie a fait au moins 11.015 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 18 heures. Plus de 250'000 cas d'infection ont été détectés dans le monde.

«Evidemment, nous devons être prudents. La situation peut de nouveau s'inverser. Mais l'expérience de villes et de pays qui ont fait reculer le coronavirus donne de l'espoir et du courage au reste du monde», a relevé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a également indiqué qu'afin de pallier la pénurie d'équipements de protection pour les personnels soignants (masques, gants), l'OMS avait identifié «des producteurs en Chine qui ont accepté d'en fournir».

Il a à cet égard remercié le milliardaire chinois Jack Ma pour leur «contribution à fournir des équipements essentiels aux pays qui en ont besoin». Fondateur du géant de la distribution Alibaba, Jack Ma a déjà fait don de 500'000 kits de test et d'un million de masques aux Etats-Unis.

From Hangzhou via Liege to Rome - medical supplies have reached their final destination and been handed over to the Italian Red Cross. Big thanks to everyone, and more masks and test kits are on the way. Let’s move faster than this virus. Vinceremo! pic.twitter.com/qmbFFBXIS3