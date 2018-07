L'évacuation des enfants menacée par les pluies

Les douze enfants et leur entraîneur de football miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande ont peu de chance d'être évacués dès mercredi, selon les secouristes qui luttent encore pour faire baisser le niveau de l'eau avant le retour de la pluie prévu pour vendredi.

«Ce sera difficile de les évacuer aujourd'hui», a déclaré le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, qui dirige la cellule de secours. Grâce au système de pompes mis en place, «l'eau baisse d'un centimètre par heure, ce qui n'est pas mal vu la taille de la grotte», mais reste insuffisant, a-t-il ajouté.

Alors que les enfants sont coincés dans la grotte depuis onze jours, il s'est refusé à toute spéculation quant à la date de sortie, malgré des prévisions météorologiques annonçant le retour de la pluie vendredi. «Nous devons être sûrs de nous à 100%» au moment de décider de l'évacuation», qui pourrait se faire en plusieurs groupes d'enfants, a-t-il dit. Le parcours de retour est en effet long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l'eau.

La marine thaïlandaise a publié mercredi matin une deuxième vidéo du groupe de rescapés, rapportée par un de ses plongeurs faisant des allers-retours pour apporter vivres et médicaments, les disant «en bonne santé». Les secouristes avec eux dans la grotte les remettent en forme et leur apprennent à se servir du matériel de plongée.

New video shows boys trapped in Thailand cave, wrapped in Mylar blankets, as rescuers weigh options for extracting them. https://t.co/NYKsPm0z8W pic.twitter.com/EDdQca5Ehx