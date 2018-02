L'armée en renfort après un violent séisme

Séisme à Taiwan Le tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a secoué la ville de Hualien a fait au moins dix morts et des dizaines de disparus. Plus...

Asie Un puissant séisme a secoué Taïwan mardi, faisant au moins six morts et plus de 200 blessés. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Plus...