«L’agent orange a détruit nos vies»

Recroquevillé sur un lit en bambou, Tâm pousse un râle ponctué de grondements sourds. Il a 20 ans mais en paraît 12. Son regard est perdu dans le vide, ses membres sont inertes sauf son bras droit qui s’agite parfois de façon désordonnée. Sa mâchoire s’étire comme s’il voulait parler. Mais il n’est pas en capacité de le faire. Anémié par des cellules défaillantes, il ne peut échanger le moindre mot avec son entourage. Sans doute ignore-t-il tout du monde qui l’entoure. Son cerveau est sévèrement atrophié. Son univers se résume à cette pièce de 10 mètres carrés et à ce gros lézard vert qui s’esquive au plafond, tandis que les pales d’un énorme ventilateur brassent un air chaud et humide. Pour éviter qu’il ne s’arrache la peau, avec sa main qui s’agite par saccades, il porte un épais gant en laine. Jung, 18 ans, lui aussi prisonnier d’un corps décharné, tente fébrilement d’apaiser la souffrance de son cousin en chassant les mouches qui tournent autour de son visage. Il lui caresse le front.

Tâm souffre depuis la naissance de la forme la plus grave de handicap dû à l’agent orange. Ce puissant herbicide déversé par les Américains durant la guerre du Vietnam a contaminé les sols et les organismes. La dioxine présente dans ce poison a provoqué des modifications génétiques chez les personnes contaminées. Jung, lui, arrive à se déplacer. Il essaye de parler mais n’y arrive pas. Mais ses cris sont des cris de contentement, assure son oncle. Il est heureux d’avoir de la visite.

La famille de Tâm et Jung, de modestes paysans, vivent dans la province de Da Nang, dans le sud du Vietnam, l’une des régions les plus exposées aux ravages du défoliant. Depuis la fin de la guerre, les cas d’enfants naissant avec des malformations et de lourds handicaps mentaux y ont explosé. La société vietnamienne s’est organisée pour faire face à ce désastre sanitaire. Dans le cas de Tam et Hung, le village s’est cotisé pour installer toute la famille dans une maison en dur construite en orée de forêt au sommet d’une petite colline. Les membres de la famille se relaient au chevet des deux malades qui ont besoin d’une assistance 24 h sur 24 pour permettre à leurs parents de travailler. «Ce produit est entré dans nos sols et dans nos chairs a détruit nos vies», explique l’oncle de Tâm et Jung.

L’association des victimes de l’agent orange de la région de Da Nang que dirige Tra Thanh Lanh, a recensé 5000 malades. Elle aussi fournie un soutien aux victimes par le biais d’une assistance financière ou la prise en charge de soins. 60% du budget de l’association est constitué de dons versés par des entreprises et des collectivités de la région. La part de l’aide étrangère est l’ordre de 40%. Elle tend à baisser comme en témoigne To Nam qui dirige le Centre de réadaptation des victimes de l’agent orange de la ville de Da Nang. Son établissement accueille les enfants - une centaine - les plus légèrement atteints pour les former à la couture ou à la confection d’encens tout en leur dispensant des soins de rééducation fonctionnelle. Un projet qui a reçu le soutien de l’Unicef, d’ong américaines et singapouriennes. Actuellement, le centre, l’un des deux de la région, est en train de s’agrandir pour recevoir plus d’enfants. Malheureusement, le montant des aides diminuant, l’établissement ne peut plus gérer les cas les plus lourds. «Cela demande trop de personnel et mobilise beaucoup trop de moyens», explique To Nam.

40 ans après la fin de la guerre, le Vietnam sait identifier les cas de malformation et de déficience mentale qui relèvent d’une contamination de l’agent orange. «Les études cliniques nous ont permis de recenser certaines pathologies», explique Tra Thanh Lanh. La déclassification des documents relatifs aux campagnes de bombardement de l’aviation américaine a aussi permis de dresser une cartographie précise des zones contaminées et donc d’identifier les populations à risque.

Aujourd’hui, le nombre de nouveau-nés souffrants de malformations congénitales est en train de fléchir. «Parce que les populations sont mieux informées. Elles ne cultivent plus les sols les plus contaminés et ne consomment plus les poissons pêchés dans les lacs pollués par la dioxine» poursuit Tra Thanh Lanh. L’autre raison tient à l’isolement des membres des familles contaminées. Beaucoup n’ont pas pu trouver à se marier et n’ont donc pas eu de descendance. Pour autant, le danger est toujours là. Les médecins qui ont travaillé sur l’agent orange n’excluent pas de voir les modifications génétiques sauter une génération. La dioxine est un puissant perturbateur endocrinien. Elle a contaminé durablement toute la chaîne alimentaire. Aujourd’hui, on s’interroge sur une possible corrélation entre l‘augmentation du nombre des cancers et la persistance d’une contamination. «Mais on préfère utiliser l’argent disponible pour aider les victimes plutôt que financer de coûteuses études sur les mutations génétiques», explique le responsable de l’association des victimes de l’agent orange.

Aussi étonnant que cela puisse paraître ce désastre sanitaire n’a pas entamée l’envie de vivre des Vietnamiens. «C’est un pays qui a tellement souffert de la guerre que les gens ont appris à profiter de l’instant présent et de chaque bon moment», explique le journaliste vietnamien Vo Trung Dung. «Et puis ce n n‘est pas dans notre culture de nous lamenter. Quelque part nous prenons cela avec beaucoup de fatalisme. C’est une conséquence de la guerre. Voilà. Il faut faire avec», poursuit-il. L’agent orange ronge les corps mais il ne viendra pas à bout de ce qui nourrit l’âme d’un pays qui a su tenir tête aux armées les plus puissantes du monde. Le fatalisme n’exclut pas la dignité. Et c‘est au nom de cette dignité, que l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA) qui fédère plus d’une cinquantaine d’associations dont celle de Da Nang a déposé une nouvelle plainte contre le groupe Monsanto à la fin du mois d’août dernier. En 2004, la même association avait, en vain, essayé d’obtenir des dommages et intérêts de la part de l’entreprise qui avait fourni l’armée américaine en agent orange durant la guerre du Vietnam. La condamnation récente de Monsanto par un tribunal californien qui a reconnu la toxicité de ses produits, ouvre une brèche dans laquelle les victimes vietnamiennes veulent essayer de s’engouffrer pour obtenir enfin réparation. Un combat pour la dignité. Mais pas seulement. Aujourd’hui, le Vietnam se sent investi d’une mission: «dire au monde combien les armes chimiques sont dangereuses et combien il est nécessaire d’en interdire définitivement leur usage», résume Vo Trung Dung.

84 millions de litres de défoliant

Entre 1961 et 1971, les États-Unis ont largué près de 84 millions de litres d’agent orange et d’autres herbicides sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans le cadre de ce qui s’appelait alors «Opération Ranch Hand», une politique de la terre brûlée qui visait à détruire tout ce qui poussait pour affamer et vaincre les Viet Cong. Au cours des 10 années de cette opération, plus de 2 millions d’hectares de forêt et 200 000 hectares de cultures ont été lourdement empoisonnés ou détruits. L’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA) affirme que plus de 4,8 millions de personnes ont été exposées à l’herbicide et que 3 millions d’entre elles ont succombé à des maladies mortelles. 3 851 communes ont été lourdement polluées par l’herbicide. Des millions d’autres vietnamiens ont été exposés indirectement par le lait maternel des mères contaminées ou par la chaîne alimentaire. Les victimes se plaignent de ne jamais avoir reçu de réparations à la hauteur du préjudice subi. Les États-Unis viennent seulement d’achever les travaux de décontamination des 13,7 ha l’aéroport international de Da Nang occupés autrefois par l’aviation américaine et utilisé pour le stockage et transfert du défoliant. Un chantier de 110 millions de dollars financé à 100% par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

