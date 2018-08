L’Inde pourrait rendre quatre millions de personnes apatrides

Quatre millions de personnes seront-elles bientôt privées de citoyenneté en Inde? C’est la moitié de la population Suisse! Vont-elles tout à coup devenir apatrides? Le débat fait rage dans la plus populeuse démocratie du monde depuis qu’un recensement publié le 30 juillet, dans l’État d’Assam, a «oublié» quatre millions de noms. Seuls les résidents ayant pu démontrer que leur famille était présente sur le territoire avant le 24 mars 1971 sont reconnus Indiens. Les autres peuvent tenter de présenter des preuves du 30 août au 28 septembre. Mais s’ils ne sont pas sur la liste définitive le 31 décembre, ils perdront leur citoyenneté!

Étrange affaire. Des familles installées dans la région depuis près de 47 ans risquent d’être soudain privées de nationalité car considérées comme des populations migrantes venues du Bangladesh voisin depuis son indépendance (auparavant le Pakistan oriental).

Une situation kafkaïenne, qui rappelle bien sûr celle des Rohingyas, devenus la plus grande population apatride du monde après avoir été privés de leur nationalité birmane en 1982. Eux aussi sont considérés comme des migrants bangladais. Une population dont personne ne veut, surtout pas le Bangladesh, pays surpeuplé et parmi les plus pauvres de la planète.

Pourquoi cet empressement à mettre à jour, dans l’État d’Assam, le vieux Registre national des citoyens datant de 1951? Aux commandes de l’administration locale depuis deux ans, les nationalistes hindous du Bharatiya Janata Party (BJP), la formation politique du premier ministre indien Narendra Modi, ont beau jeu de rappeler qu’ils ne font qu’appliquer – enfin! – un accord conclu en 1985 par leur grand rival politique, le Congrès national indien de la dynastie Gandhi. À l’époque, il s’agissait de mettre fin à la révolte de la population indigène de l’État d’Assam, qui craignait d’être submergée par la vague d’immigration illégale. L’accord, en effet, prévoyait un recensement… qui n’a jamais été opéré.

Cela dit, un peu partout en Inde, des leaders du BJP appellent aujourd'hui à tenir un recensement similaire dans les autres États régionaux, «ce qui alimente la xénophobie», note la politologue Niraja Gopal Jayal dans les colonnes du quotidien «The Times of India». «Les fondateurs de l'Inde ont opté pour le principe de citoyenneté par naissance plutôt que par descendance (ndlr: droit du sol plutôt que droit du sang)», rappelle-t-elle, la Constitution veillant à éviter toute inégalité entre communautés religieuses. Un principe aujourd'hui en danger, s'alarme-t-elle.