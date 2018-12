L'Australie étouffe sous la canicule

L'Australie étouffe cette semaine en raison d'une vague de très grande chaleur qui a vu le mercure atteindre de nouveaux records, les pompiers étant de leur côté sur le pied de guerre face aux risques d'incendie.

Dans certaines zones de l'Etat d'Australie-Méridionale (sud), les températures ont dépassé cette semaine de 16 degrés les normales saisonnières, plusieurs villes enregistrant de nouveaux records, ont annoncé vendredi les services météorologiques.

«La vague de chaleur recouvre une partie importante du pays», ont-ils précisé. Il a ainsi fait jeudi 49,3 degrés à Marble Bar, une bourgade de l'Etat d'Australie-Occidentale qui se présente comme la ville la plus chaude du pays.

La plupart des agglomérations de l'île-continent souffrent également de la chaleur, enregistrant des températures supérieures à 40 degrés. La canicule devrait se poursuivre au-delà du Nouvel An. De nombreux habitants de Sydney en quête de fraîcheur ont envahi les plages de la ville. les autorités municipales ont de leur côté lancé une alerte à la pollution à l'ozone.

«Tout cela est dû à un système de hautes pressions provenant de la mer de Tasmanie et qui évolue lentement», a déclaré à Fairfax Media, Nick Neynens, de l'agence météorologique australienne. «C'est une situation très stable avec très peu d'évolution, ce qui signifie qu'il fait chaud partout et qu'on ne voit aucun changement se profiler». Les autorités ont interdit les feux et appelé la population à se protéger de la chaleur.

Les vagues de chaleur sont relativement fréquentes sur l'île-continent lors de l'été austral, et génèrent parfois des feux de brousse. Mais ces épisodes de canicule se sont intensifiés avec le réchauffement climatique. (afp/nxp)