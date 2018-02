Kim Jong-un invite le président sud-coréen

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a invité samedi le président sud-coréen Moon Jae-in à un sommet à Pyongyang, en Corée du Nord. Les Etats-Unis mettent en garde contre ce qu'ils appellent «l'offensive de charme» olympique de la Corée du Nord.

L'invitation a été transmise par Kim Yo-jong, la soeur du dirigeant nord-coréen en visite au Sud pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. L'information a été confirmée par un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne. M. Kim est prêt à rencontrer M. Moon «aussi tôt que possible». Le président sud-coréen n'avait dans l'immédiat pas encore répondu à cette offre.

Un responsable de la Maison bleue a déclaré que le président Moon avait «pratiquement» accepté l'invitation. En quittant Séoul pour rentrer aux Etats-Unis, le vice-président américain Mike Pence a dit avoir été informé par Moon de la teneur des discussions et a réaffirmé la détermination de Washington à maintenir la pression sur Pyongyang.

Le 3e du genre

Un tel sommet serait le troisième du genre, après les rencontres entre le père de M. Kim, Kim Jong Il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-Hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang.

Mais la tenue d'une telle rencontre, forte en symbole, pourrait semer la discorde entre le président sud-coréen, partisan de longue date du dialogue avec le Nord, et le président américain Donald Trump, qui jusqu'ici a surtout échangé des insultes personnelles et des menaces apocalyptiques à l'adresse de Kim Jong-un.

Washington martèle que le Nord doit prouver avant toute négociation qu'il est disposé à la dénucléarisation quand Kim Jong-un proclame que son pays est désormais un «Etat nucléaire à part entière».

Invitation par oral

Après des mois de silence sur la participation même du Nord aux Jeux de Pyeongchang, la compétition s'est révélée l'occasion d'un rapprochement spectaculaire entre les deux rivaux. Le Nord est en pleine offensive de charme, envoyant en Corée du Sud athlètes, artistes, pom-pom girls et délégation de haut niveau.

Le président sud-coréen a reçu samedi à déjeuner Kim Yong Nam, chef de l'Etat de Corée du Nord, aux fonctions largement honorifiques, mais qui est le plus haut dignitaire nord-coréen à s'être jamais rendu au Sud.

La soeur du leader nord-coréen, Kim Yo-jong, première membre de la dynastie régnant au Nord à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, était également de la partie.

C'est à cette occasion que «l'envoyée spéciale Kim Yo-jong a remis une lettre personnelle» de son frère faisant part de son «souhait d'améliorer les relations intercoréennes», a déclaré un porte-parole de la présidence sud-coréenne. C'est par oral qu'elle a transmis l'invitation de son frère au président «à visiter le Nord au moment qui lui conviendra le mieux», a-t-il ajouté.

«Bonnes conditions»

M. Moon n'a pas immédiatement accepté l'invitation, demandant plutôt que soient créées «les bonnes conditions» et appelant le Nord à rechercher plus activement le dialogue avec Washington.

«Il est absolument nécessaire que le Nord et les Etats-Unis entament des pourparlers rapidement», a dit le président sud-coréen, cité par son porte-parole.

Cette proposition survient après deux années de tensions extrêmes sur la péninsule. La Corée du Nord a effectué trois essais nucléaires - dont le dernier, son plus puissant, en septembre - et des dizaines de tirs de missiles, affirmant être en mesure d'envoyer une bombe atomique sur le territoire continental américain.

Pence évoque «une farce»

D'après les analystes, le Nord, qui a exhibé ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) géants jeudi lors d'un défilé militaire, cherche à obtenir un adoucissement des sanctions de l'ONU contre le régime. Il veut aussi enfoncer un coin dans la relation entre Séoul et Washington.

Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver vendredi, le vice-président américain Mike Pence n'a eu aucune interaction avec la délégation nord-coréenne présente, selon Washington.

«Les Etats-Unis ne permettront pas que la farce que constitue la propagande nord-coréenne reste sans réponse sur la scène internationale», a lancé M. Pence sur Twitter samedi. «Le monde NE PEUT PAS rester sourd à l'oppression et aux menaces du régime Kim».

Le vice-président n'a de cesse de répéter qu'en cas de rencontre avec un Nord-Coréen, c'est un message de fermeté qu'il ferait passer. «Comme préalable à tout dialogue», a-t-il répété vendredi, Pyongyang doit «mettre la dénucléarisation sur la table et prendre des mesures concrètes pour démanteler de manière permanente et irréversible ses programmes nucléaire et balistique». (ats/nxp)