Ghosn a quitté seul sa résidence à Tokyo

La vidéosurveillance a révélé que Carlos Ghosn avait quitté seul dimanche dernier sa résidence à Tokyo, selon des sources proches de l'enquête citées vendredi par la chaîne publique japonaise NHK, alors que les détails de sa fuite au Liban demeurent floues.

Captées dimanche vers 12H00 (04H00 en Suisse), ce sont les dernières images de l'ancien patron de Renault et Nissan à avoir été saisies par une caméra placée près de l'entrée de son domicile pour surveiller ses entrées et sorties, selon la NHK.

Ces images n'ont pas révélé de présence suspecte à ses côtés à ce moment là. La police japonaise soupçonne qu'il aurait alors rejoint quelqu'un d'autre pour prendre l'avion, toujours selon la télévision nippone. Carlos Ghosn a assuré jeudi avoir organisé «seul» son départ au Liban, sans toutefois livrer de détails sur cette fuite rocambolesque.

Turkey detains seven people, including four pilots, as they investigate how ousted Nissan boss Carlos Ghosn transited through Istanbul en route to Lebanon after fleeing Japan https://t.co/s77mZjGmgs pic.twitter.com/GQF7ipC0ob