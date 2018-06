Enquête accablante pour la Birmanie

Assassinats par milliers, viols collectifs, torture, détentions arbitraires, incendie systématique de centaines de villages… Le rapport d’enquête dévoilé ce mercredi par Amnesty International ne laisse aucun doute: la hiérarchie militaire birmane savait forcément que des crimes contre l’humanité étaient commis contre les Rohingyas de l’État Rakhine. Ou du moins, elle aurait dû le savoir et ne pas tenter, après coup, de couvrir les atrocités perpétrées par les unités d’élite lancées l’an dernier contre cette minorité musulmane.

«Tout détruire»

Sur la base de plus de 400 entretiens et d’une masse de documents, l’ONG conclut à la responsabilité du général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l’armée birmane, mais aussi de neuf de ses subordonnés et de trois responsables de la police des frontières, tous accusés d’avoir joué un rôle important dans la supervision de l’opération de nettoyage ethnique qui a contraint plus de 702 000 personnes, soit plus de 80% de la population rohingya du nord de l’État Rakhine, à se réfugier au Bangladesh à partir du 25 août 2017.

«Tout détruire», telle était la consigne, semble-t-il, des bataillons des 33e et 99e divisions d’infanterie légère – deux unités de combat connues pour leurs crimes de guerre, note le rapport. Or, leurs soldats opèrent habituellement sous le contrôle étroit de hauts gradés, rendant compte de leurs déplacements, de leurs interventions et de l’usage de leurs armes. Autant dire que l’état-major ne pouvait pas ignorer des violations commises à une telle échelle. Qui plus est, le général Min Aung Hlaing et d’autres hauts responsables s’y sont rendus en personne avant et pendant les opérations, affirment les enquêteurs d’Amnesty International.

«Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit cesser les jeux politiciens et saisir de toute urgence la Cour pénale internationale de la situation au Myanmar, imposer un embargo complet des armes à destination de ce pays et adopter des sanctions financières ciblées contre les individus haut placés responsables de violations et de crimes graves», conclut Matthew Wells, conseiller principal d’Amnesty International pour les situations de crise.

Suisses en première ligne

Justement, l’Union européenne et le Canada ont annoncé lundi des sanctions visant sept hauts responsables birmans, dont cinq généraux de l’armée et deux hauts gradés de la police de sécurité et de la police des frontières, selon les identités publiées au «Journal officiel de l’UE». Ces sanctions consistent en un gel de leurs avoirs doublé d’une interdiction de séjour. Elles interviennent après l’appel lancé jeudi par la diplomate suisse Christine Schraner Burgener, émissaire de l’ONU pour la Birmanie, afin que les auteurs de violences contre la minorité rohingya rendent des comptes. Ce mardi, Peter Maurer, président du CICR, s’est rendu sur le terrain, dans le nord de l’État Rakhine, auquel peu d’organisations ont accès. Il doit rencontrer ensuite les autorités birmanes, avant d’aller au Bangladesh visiter le méga camp de réfugiés de Cox’s Bazar. (TDG)