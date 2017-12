Des torrents de boue aux Philippines

La tempête tropicale Tembin a fait plus de 200 morts dans le Sud des Philippines, où des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir, ont annoncé dimanche la police et les secours. Selon un communiqué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, 70.000 personnes ont été déplacées ou affectées par la tempête.

«Les gens ont tout laissé derrière eux dans leur fuite», a expliqué dans un communiqué Patrick Elliott, responsable des opérations et des programmes de la Fédération aux Philippines.

Un nouveau bilan officiel faisait état dimanche matin de plus de 200 morts depuis vendredi, contre 182 décès recensés samedi. Par ailleurs 144 personnes étaient toujours portées disparues et plus de 40'000 ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation.

Tembin, qui a frappé l'archipel vendredi, s'éloignait en mer de Chine méridionale. Les Philippines sont frappées chaque année par une vingtaine de typhons et de tempêtes, mais Mindanao, la grande île du sud qui compte quelque 20 millions d'habitants, est généralement épargnée.

La police locale a annoncé que 135 personnes avaient péri dans la partie nord de Mindanao, où 72 habitants sont portés disparus. Sur la péninsule de Zamboanga (ouest), 47 ont été tuées et 72 habitants sont portés disparus. Par ailleurs, 18 personnes ont péri dans la province centrale de Lanao del Sur, où se trouve notamment le village montagneux de Dalama, qui a quasiment été rayé de la carte.

Tué par un crocodile

Des images filmées par la chaîne philippine ABS-CBN montraient des maisons pulvérisées comme des châteaux de carte par les intempéries, d'autres noyées sous les eaux, ou encore les sauveteurs extrayant le corps sans vie d'une fillette enterrée par une coulée de boue. Des policiers, des soldats et des volontaires creusaient parfois à main nue les débris à la recherche d'éventuels survivants.

Plus d'une centaine de maisons du village agricole de Dalama, qui compte 2000 âmes, ont été emportées par les inondations. Avant de s'éloigner en mer de Chine méridionale, la tempête a également balayé l'île touristique de Palawan. «Nous ne déplorons aucune victime à ce stade, mais il y a des personnes disparues», a déclaré dimanche à DZMM radio Zaldy Ablana, chef de la protection civile de Palawan.

Un homme de 53 ans a cependant été tué par un crocodile à Palawan, alors qu'il vérifiait l'amarrage de son embarcation dans une rivière en raison de l'arrivée de la tempête, a annoncé la police.

Une tempête après l'autre

Tembin a frappé moins d'une semaine après le passage d'une autre tempête tropicale, Kai-Tak, qui a dévasté le centre des Philippines, y faisant 54 morts et 24 disparus. Une centaine de personnes avaient péri en juillet 2014 au moment du passage du typhon Rammasun («Dieu du tonnerre» en thaïlandais), en dépit de l'évacuation massive de près de 400.000 personnes. Il avait aussi touché la Chine et le Vietnam.

Haiyan enfin, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013, avec des vents dépassant les 315 km/h. Des vagues géantes, semblables à celles d'un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe fait plus de 7'350 morts ou disparus et privé de logement plus de quatre millions d'habitants. (afp/nxp)