Des explosions dans un labo font six morts

Trois étudiants ont été tués mercredi dans une explosion survenue dans un laboratoire de l'Université Jiaotong de Pékin, ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise. Une autre explosion dans une usine a aussi provoqué la mort de trois personnes.

L'explosion s'est produite alors que des étudiants du département d'ingéniérie environnementale procédaient à une expérience ayant trait au traitement des eaux usées, ont ajouté les pompiers dans un communiqué publié sur le site de microblog Weibo.

«Le centre de commandement de la ville a été alerté de l'explosion dans le laboratoire du bâtiment 2 de la zone est du campus et a immédiatement dépêché huit équipes de pompiers et 30 véhicules sur place», ont-ils indiqué. L'explosion a déclenché un incendie qui a été sous contrôle peu après, selon la même source qui n'a pas donné d'autres précisions dans l'immédiat.

Three students were killed in lab #blast in Beijing Jiaotong University on Wednesday. Beijing fire department confirmed explosion occurred as students carried out scientific experiment. pic.twitter.com/1pySfKX77h — China News ????? (@Echinanews) 26 décembre 2018

#BREAKING: Students evacuated after explosion caused by experiment accident rocked a lab of Beijing Jiaotong University in Beijing, no immediate reports of casualties pic.twitter.com/5KtuUp7oNc — People's Daily, China (@PDChina) 26 décembre 2018

Dans une usine chimique

Par ailleurs, trois autres personnes sont mortes mardi après-midi après une explosion dans une usine chimique dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ont rapporté mercredi le site internet du journal officiel Tianshan. Six personnes ont également été blessées. L'explosion s'est produite lors d'un essai d'un four rotatif dans l'usine Xinjiang Xinzhi Energy Chemicals Co, précise le site d'informations.

La Chine a lancé des mesures visant à améliorer la sécurité industrielle, avec des contrôles accrus depuis l'an dernier, suite à des incidents très médiatisés dans des mines de charbon et des usines chimiques. Le mois dernier, une explosion près d'une usine chimique dans la province du Hebei, située dans le nord de la Chine, a fait 23 morts. (afp/nxp)