Des dégâts avaient été détectés la veille

Le groupe sud-coréen partenaire d'un projet hydroélectrique en construction au Laos a expliqué mercredi avoir découvert que la partie supérieure d'un barrage auxiliaire avait été emportée par les eaux 24 heures avant son effondrement.

Plusieurs villages ont été inondés, un nombre indéterminé de personnes ont péri tandis qu'il y a des centaines de disparus. Le barrage, situé sur un affluent du Mékong dans le sud-est du Laos, s'est effondré lundi soir, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau, l'équivalent de plus de deux millions de piscines olympiques.

SK Engineering & Construction, un constructeur sud-coréen qui est l'un des partenaires du projet, a déclaré s'être rendu compte des dégâts subis par la partie supérieure du barrage auxiliaire vers 21H00 dimanche. «Nous avons immédiatement alerté les autorités et commencé à évacuer les villageois en aval», a dit l'entreprise dans un communiqué.

Les travaux de réparation entrepris ont été entravés par les pluies abondantes qui ont endommagé les routes. Lundi matin, les opérateurs ont évacué de l'eau du barrage de Xe-Namnoy, l'un des deux principaux ouvrages du projet, afin de tenter de réduire la pression sur la structure auxiliaire.

