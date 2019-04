Carlos Ghosn de nouveau arrêté au Japon

Des membres du bureau des procureurs de Tokyo ont de nouveau arrêté Carlos Ghosn jeudi matin à son domicile de la capitale japonaise sur de nouveaux soupçons de malversations financières, ont annoncé simultanément plusieurs grands médias japonais.

Cette quatrième arrestation, «extrêmement rare» selon la chaîne publique NHK, intervient alors que le magnat de l'automobile, libéré sous caution il y a à peine un mois après plus de 100 jours en détention, avait annoncé mercredi via Twitter qu'il prévoyait une conférence de presse le 11 avril.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.