Berne promet 8 millions pour les Rohingyas

Lors d'une conférence internationale à Genève, la Suisse a promis d'augmenter à huit millions de francs son aide mais demande une coordination humanitaire pour faire face aux défis dans les camps de Cox's Bazar.

La «Conférence de promesses pour la crise des réfugiés rohingyas», organisée par des agences de l'ONU, l'Union Européenne et le Koweit, s'est fixé pour objectif de collecter un total de 434 millions de dollars d'ici février 2018, dont 100 millions ont déjà été versés ou promis.

Le soutien de la Suisse se décline en contribution financière et en matériel mais aussi en assistance pour développer l'économie locale et en expertise pour la gestion des camps de réfugiés, a dit le délégué du Conseil fédéral à l'aide humanitaire Manuel Bessler. La Suisse apporte également son aide aux hôpitaux dans lesquels sont soignés aussi bien les Rohingyas que les communautés locales.

«Ce type de paquet global est indispensable», a déclaré Manuel Bessler lors de la conférence des donateurs lundi à Genève. La moitié de l'enveloppe annoncée lundi a déjà alimenté le dispositif de l'ONU, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Manuel Bessler a salué les efforts du gouvernement du Bangladesh, qui accueille près d'un million de réfugiés rohingyas. Mais «il faut des terres pour que ces gens n'aient pas à vivre les uns sur les autres», a dit celui qui était à Cox's Bazar il y a quelques semaines.

Près de 5 millions à Rakhine

Il demande la désignation d'un coordinateur humanitaire et d'un adjoint pour améliorer l'environnement dans lequel l'aide est distribuée. Trois spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire soutiennent deux agences onusiennes pour les sites d'accueil et des systèmes de distribution d'eau potable et d?assainissement.

Et il souhaite un accès et des conditions favorables à une «réponse humanitaire efficace» dans l'Etat de Rakhine en Birmanie, d'où sont partis les Rohingyas victimes, selon l'ONU, d'un «modèle de nettoyage ethnique»par les forces de sécurité.

Depuis fin 2016, la Suisse a augmenté à près de 4,5 millions de francs son aide dans l'Etat de Rakhine. Cette contribution a permis de rétablir un accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins ou encore aux infrastructures. Berne a envoyé un spécialiste aux côtés du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans cette région. (afp/nxp)