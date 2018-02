Au moins 27 morts dans un accident de bus

Au moins 27 personnes ont péri et 16 ont été blessées samedi dans l'accident d'un bus sur l'île indonésienne de Java, a indiqué la police locale.

L'accident est survenu quand le bus, avec au moins 40 personnes à bord, est entré en collision avec une moto alors qu'il descendait d'une colline dans la région de Subang, dans l'ouest de Java. Le bus a fait de multiples tonneaux, selon la même source. La plupart des passagers étaient des touristes locaux qui se rendaient à un site de sources chaudes.

La police enquête sur les causes de la collision, mais a indiqué qu'elle suspectait une défaillance des freins du bus. Les blessés ont été évacués et hospitalisés. «Notre morgue est pleine, nous n'avons plus de place pour d'autres corps», a indiqué le porte-parole de l'hôpital de Subang, Mamat Dudirakhmat, à l'antenne de la chaîne locale Metro TV.

Les accidents sont fréquents en Indonésie, où bus et trains sont souvent anciens et mal entretenus. En juillet dernier, 10 personnes, dont un touriste autrichien et un enfant de 12 ans, ont péri lorsque leur bus est entré en collision avec un camion. (afp/nxp)