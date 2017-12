Au moins 14 morts dans un incendie à Bombay

Au moins 14 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans un énorme incendie qui a ravagé un restaurant populaire de Bombay, en Inde. Onze des victimes sont des jeunes femmes qui participaient à un anniversaire.

Elles festoyaient sur le toit d'un bâtiment du centre de la ville où le feu a débuté peu après minuit. Les médecins ont précisé que beaucoup avaient péri asphyxiées en tentant d'échapper aux flammes. Des médias locaux ont rapporté que nombre de victimes n'avaient pu fuir car elles s'étaient retrouvées prises au piège en raison de l'effondrement d'un faux plafond de cet immeuble de quatre étages.

15 dead in fire at Mumbai's Kamala Mills Complex, many injured https://t.co/KVdJ1rEVTm pic.twitter.com/OEd1ZEaGvC — NDTV (@ndtv) 29 décembre 2017

L'incendie a finalement pu être maîtrisé vendredi matin. Le toit de l'immeuble était ravagé, a observé un journaliste de l'AFP sur place. «Quatorze personnes ont succombé à leurs blessures et les autres victimes sont sorties de l'hôpital. La plupart des décès sont dus à l'asphyxie», a confirmé Avinash Supe, de l'hôpital King Edward Memorial de Bombay.

La police a indiqué qu'une enquête était en cours, visant notamment les propriétaires du restaurant situé dans le Kamala Mills, un complexe abritant aussi des commerces et des hôtels.

Une demi-heure effroyable Le feu a débuté peu après minuit dans ce restaurant du dernier étage avant de se propager rapidement à deux bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure, selon divers médias.

Une femme qui se trouvait dans ce bâtiment a raconté les tentatives de fuite désespérées. «Il y a eu une bousculade et quelqu'un m'a poussée», a-t-elle relaté sur Twitter. «Les gens me couraient dessus alors que le plafond en flammes s'effondrait. Je ne sais toujours pas comment j'en suis sortie vivante.»

Plusieurs organes de presse ont aussi des bureaux dans ce bâtiment, comme Times Now, Mirror Now et ET Now qui ont été touchés par cet incendie. Des images filmées dans la nuit par des chaînes de télévision montraient un ballet d'ambulances et de camions de pompiers dans les environs de cet immeuble en proie à d'énormes flammes.

Famille décimée

Le président indien Ram Nath Kovind a présenté ses condoléances sur Twitter. «Mes pensées vont aux familles endeuillées en ces heures de tristesse», a twitté de son côté le premier ministre Narendra Modi.

Parmi les victimes figurent notamment deux frères d'une vingtaine d'années qui étaient allés dîner jeudi soir au restaurant et qui ont été enterrés vendredi.

Leur cousin a raconté que les deux frères étaient attablés près d'une issue de secours et avaient pu sortir du restaurant sains et saufs. Mais ils y sont ensuite retournés après avoir réalisé que leur tante se trouvait à l'intérieur. Cette dernière a aussi péri.

Flambée de l'immobilier

Les incendies accidentels sont très courants en Inde en raison de règles de sécurité très faibles et de l'absence de contrôles. Il y a quelques semaines, un incendie à Bombay avait déjà tué douze ouvriers pendant leur sommeil. Et au mois de septembre, une bombonne de gaz avait explosé sur un chantier de la ville, faisant six morts.

Ces accidents sont particulièrement fréquents dans une ville comme Bombay où des millions d'habitants s'entassent en raison de la flambée de l'immobilier dans des appartements vieillissants et bondés.

Des associations accusent les promoteurs et les propriétaires de sacrifier la sécurité pour faire des économies. (afp/nxp)