Arrêtée après avoir rendu les armes de son mari

Une Américaine, qui s'est emparée au domicile de son mari violent de ses armes pour les remettre à la police, a été arrêtée puis inculpée pour vol. Son interpellation a suscité de vives critiques aux Etats-Unis.

La femme de 32 ans s'était présentée le 15 juin à un commissariat de Floride pour remettre les armes de son mari, par peur qu'il ne les utilise contre elle ou leurs deux enfants. La veille, à l'issue d'une réunion en vue de leur divorce, il avait été arrêté après avoir tenté d'emboutir le véhicule de sa femme, a rapporté le journal local Lakeland Ledger.

Il avait rapidement été remis en liberté sous caution, à condition de remettre ses armes à la police. Son épouse, convaincue qu'il ne se plierait pas à cette injonction, s'était alors introduite à son domicile pour s'en charger elle-même.

