L'armée US annonce quitter l'Irak... puis se rétracte

La lettre émanant du commandement militaire américain en Irak prévenant Bagdad d'un redéploiement des forces américaines est authentique mais a été envoyée par erreur, a déclaré lundi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

«C'était un projet (de lettre) non signé», envoyé à quelques leaders militaires irakiens parce que les mouvements de troupes américaines en Irak se sont accrus ces derniers jours, a expliqué à la presse le général Milley. Mais «il n'aurait jamais dû être envoyé», a-t-il ajouté. «C'est une erreur commise en toute bonne foi».

NEW: Gen. Milley just came back to talk to reporters, after briefing us minutes ago, to correct the record on the Iraq memo making the rounds: "That letter is a draft, it was a mistake, it should not have been released."

Bagdad avait annoncé un peu plus tôt que l'armée américaine lui avait annoncé préparer son retrait dans une lettre signée du général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines en Irak, dont une copie avait été consultée par l'AFP.

«Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak»

Dans ce projet de lettre, le général Seely expliquait au commandement militaire irakien que Washington était en train de «repositionner» les forces de la coalition antijihadistes dans le but d'«un retrait de l'Irak de manière sécurisée et efficace». Ce paragraphe «est mal formulé», a ajouté le général Milley. Cela «implique un retrait. Ce n'est pas ce qui se passe.»

Selon le chef du Pentagone Mark Esper, les États-Unis redéploient leurs troupes en Irak mais ne quittent pas le pays. «Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point», a déclaré à la presse le ministre américain de la Défense. «Cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui».

.@EsperDoD on Iraq: “We are re-positioning forces throughout the region number one. Beyond that with regard to the letter which I’ve read once. I can’t tell you the veracity of that letter and I can tell you what I’ve read. That letter is inconsistent of where we are right now.”