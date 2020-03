L'«arme» de Pékin face à la presse? Le visa

Le pouvoir chinois utilise les visas de travail comme «une arme» contre les médias internationaux, accuse lundi le Club des correspondants étrangers en Chine (FCCC). Il dit redouter de nouvelles expulsions de journalistes.

Dans son rapport annuel sur la liberté de la presse, le club rappelle qu'un reporter a dû quitter la Chine en 2019 parce que son permis de travail n'avait pas été renouvelé. Chun Han Wong, un Singapourien, a été ainsi de facto expulsé en août après avoir écrit un article sur un cousin du président Xi Jinping dans le quotidien américain «Wall Street Journal» (WSJ).

Trois autres journalistes du WSJ ont été expulsés la semaine dernière en représailles au titre d'un éditorial de ce quotidien des affaires qui a déplu à Pékin. «Les autorités chinoises se servent des visas comme d'une arme contre la presse étrangère comme elles ne l'avaient jamais fait auparavant», dénonce l'association professionnelle.

Visas d'un mois

Alors que la durée normale d'une carte de presse -qui fait office de permis de travail renouvelable chaque année- était habituellement d'un an, Pékin a délivré l'an dernier un nombre record de permis «tronqués», d'une durée de six, voire trois mois.

L'an dernier, au moins 12 journalistes ont reçu des cartes de presse d'une durée de six mois ou moins. Parmi les médias concernés : le «New York Times», le WSJ, la BBC, le «Telegraph», le «Globe and Mail», «Le Monde», le «Sankei Shimbun» et «La Voix de l'Amérique». Le club dit craindre que la Chine «ne se prépare à expulser d'autres journalistes : depuis le début de 2020, deux correspondants ont reçu des visas d'une durée d'un mois».

THREAD 1/5 It’s here: our 2019 working conditions report. The report finds that Chinese authorities have weaponized visas against the foreign press by issuing truncated press credentials and expelling journalists thru non-renewal. Read the full report: https://t.co/1T5uB7sxMr