Arabie saoudite: 35 morts dans une collision

Trente-cinq ressortissants étrangers ont été tués et quatre autres blessés dans la collision entre un autocar et un engin de chantier mercredi soir à Médine, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, a rapporté l'agence officielle saoudienne SPA en citant la police. Il s'agit de ressortissants arabes et asiatiques qui étaient en pèlerinage en Arabie saoudite, selon la presse locale.

En avril 2018, quatre pèlerins britanniques avaient péri et 12 avaient été blessés quand l'autocar qui les transportait était entré en collision avec un camion-citerne en Arabie saoudite. L'accident avait eu lieu près de la ville d'Al-Khalas, dans l'ouest du pays, alors que les pèlerins étaient en route vers La Mecque, le lieu le plus saint de l'islam.

En janvier 2017, six Britanniques dont un bébé de deux mois, avaient également été tués dans un accident de la route en Arabie saoudite alors qu'ils ralliaient la ville de Médine après avoir fait le pèlerinage à La Mecque. (afp/nxp)