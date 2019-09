Angela Merkel croit encore à un accord

L'avis de Madrid

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a martelé mercredi que Londres ne pourrait pas obtenir «d'autres concessions» de l'UE dans le cadre du Brexit et jugé qu'une sortie sans accord était «un scénario plus que probable».



«Il n'est pas possible de faire d'autres concessions», a dit le socialiste devant la chambre des députés espagnols.