Trump va au clash, Biden donne de la voix

Une «menace» pour les Etats-Unis, un président qui a «trahi» son pays: Joe Biden en tête, les ténors démocrates ont fait front mercredi contre Donald Trump qui, sous la menace d'une procédure de destitution, a choisi l'affrontement maximal. Donald Trump «piétine la Constitution», a tonné l'ancien vice-président de Barack Obama et possible adversaire du milliardaire républicain en 2020.

«Pour protéger notre Constitution, notre démocratie, nos principes fondamentaux, il doit être visé par une procédure de destitution», a ajouté Joe Biden depuis le New Hampshire, affirmant, dans un discours cinglant, que le milliardaire avait «trahi» son pays et représentait «une menace». «Pathétique», lui a répondu le locataire de la Maison Blanche dans un tweet.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!