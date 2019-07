Trump se félicite de l'acquittement d'un soldat

Donald Trump s'est félicité mercredi «d'avoir pu aider» un soldat d'élite américain acquitté de meurtre la veille en Californie dans un procès pour crimes de guerre en Irak.

«Félicitations au Navy Seal Eddie Gallagher, à sa merveilleuse femme Andrea et à toute sa famille. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves ensemble», a-t-il écrit dans un tweet. «Content d'avoir pu aider», a ajouté le président américain, qui s'était ému du sort réservé au soldat et avait évoqué la possibilité de le gracier s'il était condamné.

Congratulations to Navy Seal Eddie Gallagher, his wonderful wife Andrea, and his entire family. You have been through much together. Glad I could help!