Le Sud des États-Unis fait bande à part dans la crise du coronavirus

Justin Amick et son bowling, le Painted Duck à Atlanta, se sont retrouvés cette semaine au cœur d’une intense bataille politique. D’un côté, les gouverneurs démocrates de plusieurs États sévèrement touchés par la pandémie de coronavirus plaident en faveur de l’extension des mesures de confinement aux États-Unis. De l’autre, Brian Kemp, le gouverneur républicain de Géorgie, et plusieurs autres élus conservateurs ont annoncé des mesures pour rouvrir leur économie.

En Géorgie, les bowlings, les ongleries, des studios de tatouage, des fitness et des salons de coiffure et de massage malgré la pandémie de coronavirus. Les restaurants et cinémas pourront suivre lundi, le jour où la Caroline du Sud, État voisin de la Géorgie, autorisera la réouverture de certains commerces. Et le Tennessee, un État lui aussi limitrophe de la Géorgie, a annoncé une reprise des affaires pour la «grande majorité» des commerces dès le 1er mai.

Pluie de critiques

Dans cet affrontement opposant des considérations de santé publique à la nécessité de relancer une économie américaine mise à genoux par la crise du coronavirus, Justin Amick a choisi son camp. «Même si je ne pouvais pas être plus heureux de savoir que les bowlings sont considérés comme essentiels, je suis surpris par cette procédure accélérée nous permettant d’ouvrir nos portes au public, réagit-il. D’un côté, nous devons rouvrir pour pouvoir survivre, mais nous n’avons qu’une chance pour nous relever (ndlr: de la pandémie). Il n’y aura pas de seconde chance.»

La décision de Brian Kemp, un ultraconservateur, lui a valu une pluie de critiques, même de la part de Donald Trump qui a pourtant appelé la semaine dernière à la «libération» de plusieurs États américains vivant au rythme des politiques de confinement. Le magazine «Vanity Fair» a affirmé que ce fervent supporter de Donald Trump était en «pole position pour le titre de gouverneur le plus crétin» des États-Unis.

Phil Murphy, le gouverneur démocrate du New Jersey, ne cesse de plaider en faveur d’une approche plus prudente que celle que promeuvent ses homologues du sud des États-Unis. Et à New York, le gouverneur Andrew Cuomo a récemment prolongé les mesures de confinement jusqu’à la mi-mai au moins. L’élu a révélé jeudi que le virus avait été détecté chez 21% des New-Yorkais testés. Et il s’est emporté contre les critiques venant des élus républicains sur les appels à l’aide qu’il a formulés pour faire face à un virus qui a déjà tué plus de 15'000 New-Yorkais et qui a créé une situation économique critique dans son État.

Le timing de la réouverture en Géorgie peut surprendre. Le Département de la santé de l’État a annoncé jeudi que le coronavirus a officiellement fait 872 victimes, soit une centaine de plus depuis le début de la semaine. Le nombre d’infections avait augmenté de 4% entre mercredi et jeudi. Selon un modèle élaboré par l’Université de Washington, la Géorgie n’atteindra pas avant le 29 avril son pic de victimes du coronavirus.

Les nouveaux chiffres du chômage aux États-Unis publiés jeudi mettent en lumière le dilemme auquel sont confrontés les élus: 4,4 millions d’Américains se sont inscrits au chômage la semaine dernière, soit un total de 26 millions de personnes depuis le début de la crise sanitaire. En Floride, voisine de la Géorgie et qui a rouvert ses plages, l’agence pour l’emploi est au bord de l’implosion. Entre le 15 mars et le 20 avril, l’État gouverné par un républicain allié de Trump n’a pu verser que 40'000 allocations de chômage sur 1,5 million de demandes.