Au Salvador, gangs rivaux dans une même cellule

Des centaines d’hommes aux crânes rasés, en caleçon, arborant les tatouages de leur gang sont assis, les jambes écartées, comme empilés les uns sur les autres, sur le sol de la cour de la prison d’Izalco. Ils portent un masque qui paraît bien dérisoire en ces temps de coronavirus. Ce sont les dernières images de propagande du gouvernement du Salvador dans sa lutte contre les narcotrafiquants. Et elles soulèvent de nombreuses critiques.

Le président Nayib Bukele s’attaque frontalement aux membres, dont le nombre est estimé à 70'000, des maras. Ces groupes ultraviolents contrôlent le racket et le trafic de drogue dans un pays de 6,5 millions d’habitants. «Ils sont issus de l’immigration illégale des Salvadoriens dans la région de Los Angeles, explique Marc Hufty, professeur en études du développement à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève. Les gangs se sont créés aux États-Unis avant d’être expulsés au Salvador. Leur réseau aux États-Unis est important.»

Violence contre violence

Entre 15'000 et 20'000 d’entre eux sont actuellement emprisonnés, dans des conditions de surpeuplement carcéral et de violence. En décidant de ne plus séparer les bandes rivales dans les cellules, le gouvernement veut répondre aux vagues d’assassinats dans la population qui ont eu lieu le week-end passé et qui ont fait une soixantaine de morts. Il a également autorisé la police à faire usage de «force létale», une décision contraire aux principes des Nations Unies et à la loi salvadorienne spécifiant que les forces de sécurité ne peuvent utiliser des armes que pour se défendre. Il a déclaré l’état d’urgence dans les prisons. Des panneaux ont été posés sur les portes des cellules. «Ils ne pourront plus voir à l’extérieur de la cellule, a tweeté le président. Ils seront à l’intérieur, dans le noir avec leurs amis de l’autre gang.»

Cette réponse de la violence à la violence pourrait-elle résoudre le problème qui ronge le Salvador depuis des décennies? Marc Hufty en doute. «Le gouvernement n’arrive pas à contrôler les maras. On sait aujourd’hui que la répression ne marche pas. C’est la pauvreté qui pousse les jeunes dans les gangs, auxquels ils prêtent allégeance en tuant des civils et en se tatouant. De cette façon, ils n’arrivent plus à en sortir.»

Nayib Bukele a été élu en 2019 sur la promesse populiste de résoudre le problème des narcotrafiquants. Mais le dirigeant de 38 ans du parti Nuevas Ideas est aussi accusé de ne pas s’appuyer sur la Constitution. «C’est un homme difficile à cerner. Issu d’un des principaux partis politiques, le FMLN, il n’a pas de députés au parlement parce qu’élu président en solo. Et comme tous les populistes, il n’a pas la patience de travailler avec les institutions.»

«Bukele assume sa dérive autoritaire, il rappelle en cela le président philippin, Rodrigo Duterte, note Gaspard Estrada, politologue spécialiste des pays d’Amérique latine à Sciences Po Paris. Dans le contexte de la pandémie, il a édicté des lois sans consulter la Cour suprême. Mais plus de 85% des Salvadoriens le soutiennent. Le virus autoritaire pénètre au sein des institutions.»

Les images de la prison de Izalco font craindre une nouvelle bombe à retardement. Dans le sillage d’Amnesty International, qui parle de déshumanisation, diverses ONG ont interpellé le gouvernement. Mais le pays seul aura du mal à éradiquer les gangs, constate l’expert. «La pauvreté pousse depuis trente ans les Salvadoriens à l’émigration et favorise le crime organisé. Les hommes partent et les femmes et enfants sont soumis à cette violence des gangs. Pour s’en sortir, il faudrait des mesures sécuritaires à court terme, mais aussi l’aide de la communauté internationale.»