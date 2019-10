Réveil difficile pour Donald Trump après le raid contre Abou Bakr al-Baghdadi

L’Amérique a rapidement tourné la page de la mort du leader de l’État islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, en Syrie dimanche. Lundi après-midi, la majorité démocrate à la Chambre des représentants a annoncé qu’elle voterait une résolution ce jeudi pour lancer la prochaine phase de la procédure de destitution qui menace la présidence de Donald Trump. «C’est un moment solennel pour notre pays, a affirmé dans un communiqué le représentant démocrate James McGovern, l’auteur de la résolution. Le Congrès enquête sur les accusations sérieuses concernant le président Trump et l’Ukraine. Il y a de plus en plus d’éléments de preuves selon lesquels le président a abusé de son pouvoir et trahi notre sécurité nationale […]. Je vais introduire une résolution pour garantir la transparence et nous permettre d’aller de l’avant.»

Cette démarche de la part des Démocrates a pour but de contrer les critiques des élus républicains et celles de Donald Trump, selon lesquelles l’enquête parlementaire visant le président des États-Unis est illégitime. Elle permet aussi le transfert des informations obtenues au cours des dépositions des témoins qui se sont déroulées jusqu’ici à huis clos. Donald Trump est suspecté d’avoir demandé une «faveur» au président ukrainien le 25 juillet dernier et de l’avoir incité à enquêter sur la famille de Joe Biden, l’un de ses adversaires pour la Maison-Blanche en 2020.

La majorité démocrate à la Chambre des représentants n’a pas ralenti le rythme de son enquête après l’annonce de la mort d’Al-Baghdadi. Les élus devaient auditionner lundi Charles Kupperman, l’ancien conseiller adjoint à la Sécurité nationale de Donald Trump. Celui-ci n’a toutefois pas honoré son assignation à comparaître. Sa décision a aussitôt été condamnée par Adam Schiff, le représentant démocrate qui mène l’enquête sur Donald Trump. «C’est très regrettable, a assuré l’élu californien. Je pense que nous pouvons déduire de l’opposition de la Maison-Blanche au témoignage du Dr Kupperman que celle-ci considère qu’il mettrait en cause le président.»

Alors que cinq autres témoins doivent témoigner à huis clos cette semaine à la Chambre des représentants, le président des États-Unis a une nouvelle fois affirmé lundi que l’enquête le visant était «une arnaque». Il a aussi attaqué avec virulence Eddie Johnson, le chef de la police de Chicago, qui avait décidé de boycotter le discours qu’il y a prononcé. Donald Trump a affirmé à un parterre de représentants des forces de l’ordre que ce boycott de la part d’Eddie Johnson, un Afro-Américain, était «très insultant après tout ce que j’ai fait pour la police».

Donald Trump est aussi revenu sur le raid militaire américain qui a été fatal à Abou Bakr al-Baghdadi, le fondateur de l’État islamique. «Il aurait dû être tué il y a des années, un autre président aurait dû l’avoir, a martelé Donald Trump en référence à Barack Obama, son populaire prédécesseur. Mais il était très important pour moi.»

L’équipe de campagne de Donald Trump tente depuis dimanche de récupérer la mort du leader de l’État islamique pour mobiliser les supporters du président et lever des fonds. Mais Donald Trump a vu à quel point le raid contre Al-Baghdadi ne changeait rien pour ses opposants. Il a été hué dimanche soir lorsqu’il s’est rendu à la finale du championnat américain de baseball entre les Washington Nationals et les Houston Astros. La foule s’est aussi mise à scander «Emprisonnez-le!» lorsque des images du président des États-Unis ont été diffusées sur l’écran géant du stade. Des fans ont aussi déroulé une banderole «Destituez Trump!» Le président des États-Unis a quitté le stade avant la fin du match.