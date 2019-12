Résidence d'un rabbin attaquée: cinq blessés

Cinq juifs réunis pour une fête religieuse ont été blessés samedi soir lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York. Le gouverneur de l'Etat a qualifié dimanche l'agression «d'acte terroriste».

Samedi soir, «un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche» contre «la résidence d'un rabbin hassidique», a tweeté l'association juive orthodoxe OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council) faisant état de cinq blessés, dont deux dans un état critique. «Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux», selon l'OPJAC.

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.