«Privé de Buttigieg, je vote Biden ce mardi à Genève»

Elle ne cache pas sa surprise, Anne-Shelton Aaron. Ce jeudi, elle devait tenir à Genève une soirée de récolte de fonds pour son candidat, Pete Buttigieg. Patatras! Le jeune maire de l’Indiana vient de jeter l’éponge dimanche soir: il ne participera plus aux primaires démocrates et ne sera donc pas celui qui affrontera Donald Trump en novembre. Puis, ce lundi soir, on apprenait par le «New York Times» un autre retrait, celui de la candidate Amy Klobuchar. Voilà leurs partisans un peu orphelins alors que se tient ce mardi aux États-Unis le Super Tuesday, moment crucial de la course à la Maison-Blanche.

Pas moins de 14 des 50 États du pays tiennent leur élection primaire ce même jour. Sans compter les neuf millions de citoyens vivant à l’étranger. Ceux de Suisse romande voteront entre 17h et 21h à la Holy Trinity Church de Genève (ou samedi de 13h à 17h). Or, lors des primaires démocrates, chacun des candidats se voit attribuer un certain nombre de délégués qui le représenteront en juillet à la Convention nationale démocrate à Milwaukee. Et plus du tiers des 3979 délégués ainsi choisis le seront en ce Super Tuesday! Bref, on saura cette semaine qui restera en course pour le sprint final.

Biden contre Sanders

On s’étonne. Pourquoi Pete Buttigieg a-t-il abandonné si tôt, avant l’heure de vérité? Même s’il est arrivé loin derrière, samedi, lors de la primaire en Caroline du Sud, il avait remporté celle de l’Iowa le 3février! «La Caroline du Sud a démontré que Pete Buttigieg n’a pas réussi à capter le vote des minorités (ndlr: électorat incontournable pour les démocrates). Les Afro-Américains ont plébiscité Joe Biden», décrypte Anne-Shelton Aaron, qui est arrivée en Suisse en 1998 déjà.

En se retirant de la course, Pete Buttigieg offre donc à l’ancien vice-président de Barack Obama de bien meilleures chances de faire le plein de voix centristes, dans l’espoir de mieux résister au remuant Bernie Sanders, jugé beaucoup trop progressiste pour réussir à ravir la Maison-Blanche. Quant à Amy Klobuchar, son retrait était carrément annoncé aux côtés de Joe Biden!

Faut-il y voir un pur sacrifice illustrant leur sens des responsabilités? Une désertion des donateurs rendant impossible la poursuite de sa campagne? Une pression énorme des instances dirigeantes du Parti démocrate, avec la promesse d’un poste important dans une future administration Biden? Peut-être un peu tout ça à la fois.

Président Pete en 2024

Thaddeus Burns, lui, ne pourra pas offrir sa voix à un autre candidat que Pete Buttigieg. Il la lui a déjà donnée par vote électronique. Cela dit, s’il avait encore le choix, il soutiendrait effectivement Joe Biden, «un homme digne de confiance, une belle personnalité, un candidat viable, crédible». Un choix raisonnable, sans passion. «Le maire Pete était brillant, toujours respectueux, cherchant le bien commun», note cet ancien diplomate arrivé à Genève la première fois en 1997.

«Il n’est pas sûr que Biden soit le seul à récupérer des voix, nuance-t-il. Buttigieg avait réuni une coalition large, depuis les progressistes jusqu’aux républicains centristes. Les premiers sont susceptibles de voter Sanders, tandis que les seconds pourraient finalement se tourner vers… Trump!»

«Ce qui est certain, c’est qu’on entendra encore parler de Buttigieg à l’avenir. Hier (ndlr: dimanche) soir, ses partisans hurlaient: «2024! 2024!», prenant rendez-vous pour la prochaine élection présidentielle, note encore Thaddeus Burns. Le jeune maire de 38ans a marqué les esprits, malgré son profil atypique: polyglotte, ce vétéran de guerre est fils d’immigrés maltais et le tout premier candidat ouvertement homosexuel à briguer la présidence, n’hésitant pas à faire campagne avec son mari.

«L’essentiel maintenant, face à Donald Trump, c’est de choisir un candidat démocrate centriste, capable de séduire les indécis et même d’attirer des électeurs républicains. À la manière d’un Jimmy Carter, d’un Bill Clinton ou d’un Barack Obama!»

La «secte de Trump»

«Buttigieg n’était pas assez connu. Et malheureusement, dans la Bible Belt (ndlr: la ceinture de la Bible, c’est-à-dire le Sud rigoriste), un candidat gay, ça passe mal.» Michael Owens fut longtemps républicain. Ce mardi à Genève, il comptait glisser dans l’urne le nom du jeune maire de l’Illinois. Finalement, ce sera Biden. «J’ai étudié les programmes de tous les candidats. C’est celui de Buttigieg qui me représente le mieux. En deuxième, à ma grande surprise, il y a Joe Biden, un homme qui me déplaisait jusque-là! Au fond, c’est une version plus light, mais la direction politique est la même. Il veut réconcilier l’Amérique.»

Pour cet ex-militaire, le Parti républicain a disparu. «Dans ma famille, dans ma région, tout le monde votait conservateur. Mais aujourd’hui ce parti me fait honte. C’est devenu la secte de Trump. Mon père a beau voter républicain, il perd des clients à chaque fois qu’il critique le président! Le parti a viré à droite, il m’a abandonné. Alors il y a deux semaines, je me suis inscrit chez les démocrates. C’est ma petite rébellion à moi.»