Le président américain part en mission anti-Biden

Donald Trump est inquiet du come-back de Joe Biden. Pour s’en convaincre, les Américains n’avaient qu’à se brancher sur la chaîne de télévision Fox News mercredi soir. Comme à chaque fois que le président est confronté à ses propres insécurités, il se réfugie dans l’émission de Sean Hannity, un animateur bienveillant qui lui offre une caisse de résonance sans filtre pour ses griefs. Il a pu s’y épancher sur Joe Biden, l’ancien vice-président de Barack Obama qui a dominé mardi le Super Tuesday des primaires démocrates.

Le président des États-Unis a notamment spéculé sur la décision de Barack Obama de ne pas soutenir officiellement Joe Biden jusqu’ici: «Je dirais que c’est parce qu’il ne pensait pas qu’il y arriverait», a assuré Donald Trump au cours d’une longue interview téléphonique. «Je connais tout le monde. Je connais des démocrates qui sont bien supérieurs que ce que vous voyez. Nous sommes 350 millions (ndlr: il y a officiellement 330 millions d’Américains) et c’est ce que vous pouvez avoir de mieux? Je ne crois pas. Je connais des démocrates qui auraient battu tous ces démocrates (ndlr: les candidats à la Maison-Blanche), mais ils n’ont pas fait campagne. Peut-être qu’ils ne voulaient pas faire campagne contre moi. Peut-être que c’est vrai. Peut-être que ça ne l’est pas.»

Dès que Donald Trump flaire le danger, il s’attaque à l’acuité de ses adversaires. Lundi, il avait affirmé que Joe Biden serait placé dans un «home» s’il était élu à la Maison-Blanche en novembre. Au cours d’un échange ubuesque avec un Sean Hannity d’humeur flatteuse mercredi, le président âgé de 73 ans a affirmé que Joe Biden, 77 ans, était «incapable» d’élaborer une stratégie électorale.

Les résultats inattendus de Joe Biden lors des primaires de mardi ont de quoi inquiéter Donald Trump et son entourage. Joe Biden a confirmé sa force auprès de l’électorat noir, et surtout auprès des électrices qui avaient permis aux démocrates de reprendre la majorité à la Chambre des représentants lors des élections parlementaires de 2018. Joe Biden a aussi été porté à la victoire par les classes moyennes blanches et modérées, vivant dans les grandes banlieues des villes américaines et qui sont généralement plutôt conservatrices.

Très forte mobilisation

La mobilisation du Super Tuesday a aussi largement dépassé celle des primaires démocrates de 2016. Au Texas, elle était en hausse de plus de 45%, en Virginie de plus de 70%, et ce malgré une infrastructure de campagne squelettique dans le camp de Joe Biden. Cela n’a pas empêché l’ancien vice-président de dominer largement Bernie Sanders, son rival progressiste pour l’investiture démocrate, auprès des électeurs qui n’avaient pas voté en 2016. De son côté, la sénatrice Elizabeth Warren a décidé jeudi d'abandonner la course à l’investiture après des défaites cuisantes.

Le vent de panique ne souffle pas que sur la Maison-Blanche. Cette semaine, le sénateur républicain Ron Johnson a annoncé qu’il allait bientôt publier un rapport préliminaire dans l’enquête que les élus républicains mènent sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, à l’époque où celui-ci siégeait au conseil d’administration d’une entreprise énergétique ukrainienne. «Ce n’est pas notre faute si Joe Biden et Hunter Biden sont empêtrés dans l’affaire ukrainienne», a assuré Ron Johnson mercredi.

À la fin de 2019, Donald Trump avait été mis en accusation pour abus de pouvoir par la Chambre des représentants après avoir demandé à l’Ukraine de l’aide pour tenter de salir Joe Biden en annonçant l’ouverture d’une enquête sur le fils de l’ancien vice-président. Malgré le témoignage accablant de plusieurs membres de l’administration Trump sur l’existence d’une diplomatie américaine parallèle en Ukraine dont le but était de profiter à Donald Trump, les sénateurs républicains avaient fait bloc derrière le président le mois dernier. Ils avaient choisi de l’acquitter au terme de son procès au Sénat, après avoir bloqué la comparution de témoins potentiellement compromettants pour Donald Trump. Mercredi, le président américain a promis qu’il utiliserait «tout le temps» cette enquête sur Joe Biden parce que son rival est, selon lui, «purement corrompu».