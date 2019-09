Pourquoi Donald Trump a-t-il éconduit les talibans?

Entre un tweet d’une vidéo infantile pour se moquer de CNN et deux visites à son club de golf de Virginie, Donald Trump a annoncé samedi soir l’annulation d’un sommet secret avec les talibans et le président afghan prévu dimanche à Camp David (Maryland). Cette réunion devait permettre de négocier un accord pour mettre fin à une guerre entamée peu après les attentats du 11 septembre 2001. Donald Trump a justifié sa décision par l’attentat suicide qui a tué un soldat américain de 34 ans jeudi à Kaboul, la capitale afghane. «Malheureusement, pour renforcer de manière fallacieuse leur position, ils ont admis une attaque à Kaboul qui a tué l’un de nos fantastiques, extraordinaires soldats et 11 autres personnes», a-t-il martelé sur Twitter.

Cette explication a immédiatement été remise en question, notamment en raison des récentes attaques meurtrières contre des soldats américains en Afghanistan. D’autres soldats y ont laissé leur vie sans que cela n’incite Donald Trump à stopper les négociations avec les talibans.

«C’est vrai, il y a eu des attaques pendant les discussions», a reconnu dimanche le secrétaire d’État américain Mike Pompeo sur la chaîne ABC. «Quand nous avons vu cette attaque alors que nous touchions au but et qu’il y avait une ouverture pour que le président rencontre les acteurs pouvant offrir la réconciliation et la paix au peuple afghan, le président Trump a dit: «Stop, nous n’allons pas récompenser ce comportement.» Et il a coupé le contact.»

Pour éviter un revers?

Selon les médias américains, le sommet de Camp David n’aurait pas été annulé à cause de l’attaque de jeudi, mais parce que les négociations étaient dans l’impasse. Le président afghan Ashraf Ghani était opposé au plan américain et il avait annoncé l’annulation sa visite à Washington la semaine dernière. Et les talibans voulaient le départ immédiat de tous les soldats américains en Afghanistan. Or, le plan de paix de la Maison-Blanche prévoyait le retrait en début d’année prochaine de 5400 des 14'000 soldats américains en poste en Afghanistan.

Donald Trump n’a jamais caché sa volonté de mettre fin à une guerre qui use les Américains depuis dix-huit ans. Mais ayant vanté ses qualités de négociateur sans obtenir de résultats probants jusqu’ici, il espérait surtout pouvoir réaliser un coup d’éclat à l’approche des commémorations du 18e anniversaire du 11 Septembre.

Dans ce contexte, Mike Pompeo a dû défendre dimanche la décision de Donald Trump d’inviter les talibans à Camp David, le lieu de villégiature des présidents américains, alors que ceux-ci avaient diffusé une vidéo justifiant les attentats du 11 Septembre. Le secrétaire d’État a affirmé sur la chaîne NBC dimanche que «certaines personnes assez mauvaises» s’étaient rendues à Camp David pour des négociations de paix.

Adam Kinzinger, ancien combattant et élu républicain de l’Illinois, n’a pas caché son désaccord avec la méthode de Donald Trump: «Les leaders d’une organisation terroriste qui n’a pas condamné le 11 Septembre et qui continue d’être diabolique ne devraient jamais avoir le droit d’entrer dans notre pays», a-t-il martelé. «Jamais.»