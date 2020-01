«Maduro manœuvre pour tenter d’affaiblir Guaidó»

Journée agitée à Caracas, où l’Assemblée nationale, unique institution contrôlée par l’opposition au président Maduro, a désormais deux présidents. D’un côté, Juan Guaidó, le leader de l’opposition autoproclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019 et reconnu par une cinquantaine de pays, de l’autre Luis Parra, un élu d’opposition dissident soutenu par le pouvoir chaviste. Une situation inédite et ubuesque.

Ce dimanche devait consacrer la réélection de Juan Guaidó à la tête du parlement pour un deuxième mandat afin de poursuivre son «combat», jusque-là infructueux, pour venir à bout du pouvoir chaviste incarné par le chef de l’État, Nicolás Maduro. Mais au Venezuela, rien ne se passe jamais comme prévu. Vers midi, en l’absence de Juan Guaidó et dans la confusion la plus totale, Luis Parra, un adversaire, empoignait un mégaphone depuis le perchoir pour se déclarer nouveau chef de l’hémicycle. Au même moment, à l’extérieur, les forces de l’ordre empêchaient le leader de l’opposition et des députés d’accéder au bâtiment. Repoussé par la garde nationale alors qu’il tentait d’escalader les grilles, Juan Guaidó annonçait qu’un vote parallèle allait se tenir ailleurs en fin d’après-midi.

«Il s'agit d'une manipulation»

Le chef de file de l’opposition a ainsi été réélu président de l’Assemblée nationale par 100 des 167 députés, selon ses partisans, lors d’une réunion improvisée au siège du journal «El Nacional». Fort de ce résultat, Juan Guaidó a convoqué ses pairs pour leur séance hebdomadaire ce mardi dans l’hémicycle, comme il a l’habitude de le faire depuis sa première élection au perchoir il y a tout juste un an. Reste à voir s’il pourra monter à la tribune. Washington l’a aussitôt félicité pour son élection. Le Groupe de Lima, instance régionale formée dans le but de chercher une issue à la crise au Venezuela, lui a emboîté le pas tout en condamnant le recours à la force contre les parlementaires. Quant à l’opposition, elle a dénoncé un «coup d’État parlementaire».

Pour Marc Hufty, professeur à l’IHEID et spécialiste de l’Amérique latine, le but de cette manœuvre est clair, «c’est une manipulation de la part de Nicolás Maduro pour affaiblir Juan Guaidó. Il ne faut pas oublier qu’il y a des fractures à l’intérieur de l’opposition, Guaidó n’a pas été suffisamment habile pour maintenir le bloc uni. Tout cela fait partie du grand jeu de Maduro pour saper la reconnaissance internationale dont jouit Guaidó.»

On ne connaît pas le nombre de voix qu’a obtenues Luis Parra, ni si le vote – qui s’est fait à main levée, précise le professeur Hufty – a atteint le quorum nécessaire. Le président Maduro, lui, n’a pas caché sa joie. Il s’est félicité de cette élection et de l’éviction de son ennemi juré.

Luis Parra est un ancien membre du parti d’opposition Primero Justicia. Il a été démis de ses fonctions début décembre suite à des accusations de corruption dans une affaire liée à des importations de nourriture. Depuis, il se pose en rival de Juan Guaidó.

Selon un récent sondage, la cote de popularité du leader de l’opposition est en baisse. «Les gens votent avec leurs pieds, ils s’en vont», explique Marc Hufty. Selon l’ONU, plus de trois millions de personnes ont fui le pays depuis 2015.

«Guaidó s’est engagé dans ce qu’il pensait être une série de manœuvres géostratégiques en impliquant la communauté internationale et Maduro lui répond par une série de coups bas parce qu’il n’ose pas le faire assassiner ou le mettre en prison pour ne pas écailler son vernis de légitimité», estime le spécialiste. Juan Guaidó ne sera peut-être plus assis en haut du perchoir, mais pour l’heure, il reste le président autoproclamé du Venezuela par intérim.