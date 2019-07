Le Congrès entame l'audition du procureur Mueller

Le Congrès américain a entamé mercredi l'audition très attendue du procureur spécial Robert Mueller. Celle-ci est consacrée à son enquête sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump pendant la présidentielle de 2016.

Le démocrate Jerry Nadler, qui préside la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a ouvert la séance en louant l'ancien chef de la police fédérale (FBI), un «modèle d'intégrité» selon lui.

Mueller dit «non», son rapport n'exonère pas Trump

Robert Mueller a déclaré au Congrès que son rapport n'avait pas totalement exonéré Donald Trump, notamment des soupçons d'entrave à la justice, contrairement aux affirmations du président américain.

«Les conclusions indiquent que le président n'a pas été disculpé des actes qu'il était accusé d'avoir commis», a-t-il déclaré. A la question «avez-vous totalement exonéré le président?», il a répondu «non».

Sortir de sa réserve

Depuis plusieurs jours, les élus des deux commissions de la Chambre des représentants qui devaient l'entendre à partir de 08h30 (14h30 en Suisse) s'entraînent pour tenter de faire sortir l'ancien chef de la police fédérale (FBI) de sa réserve légendaire. Mais Robert Mueller, qui aurait voulu éviter l'exercice, a fait savoir qu'il ne souhaitait pas aller au-delà du contenu de son rapport d'enquête remis en mars, dont les ambiguïtés ont laissé la porte ouverte à des interprétations divergentes.

Dans ce pavé de plus de 400 pages, l'ex-procureur spécial décrit les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016 mais ajoute ne pas avoir rassemblé de preuves d'une collusion entre Moscou et son équipe de campagne, malgré des contacts répétés. Il détaille par ailleurs une série de pressions troublantes exercées ensuite par le locataire de la Maison Blanche sur son enquête et se dit, cette fois, incapable de le blanchir des soupçons d'entrave à la justice.

Mais le prudent Robert Mueller, 74 ans, ne se prononce pas sur les suites à donner sur ce point, se contentant de souligner qu'un président en exercice ne peut pas être inculpé pendant son mandat. Depuis, Donald Trump clame qu'il a été «totalement blanchi» par le procureur spécial et que l'affaire est close. «Pas de corruption, pas d'entrave», répète-t-il à l'envi.

Faire «vivre» le rapport

Déjà tourné vers sa campagne de réélection, le milliardaire républicain a affirmé qu'il ne suivrait pas le témoignage de Robert Mueller. Pour lui, l'audition de mercredi n'est qu'un «jeu» politique, une «perte de temps».

Les démocrates affirment au contraire que le rapport contient une «série de faits accablants pour le président Trump» et qu'il pourrait appuyer l'ouverture d'une procédure de destitution au Congrès. Ils se divisent toutefois sur l'opportunité politique de lancer un «impeachment» (procédure de destitution) voué à l'échec compte-tenu de la majorité républicaine au Sénat, et susceptible d'occulter les débats de fond de la campagne présidentielle de 2020.

En attendant, ils espèrent que le témoignage de Robert Mueller, qui doit être retransmis en direct, marque les esprits des électeurs. «La plupart des Américains n'ont pas eu l'occasion de lire son rapport, qui est un travail sec, juridique, nous voulons que Robert Mueller le fasse vivre», a expliqué Adam Schiff, qui préside la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, où le procureur sera interrogé après être passé sur le gril de la Commission judiciaire de la chambre.

Selon un sondage de l'institut Yougov, 50% des Américains déclarent avoir consulté des pans du document mais, preuve de son ambiguïté, ils en tirent des conclusions différentes selon leur affiliation politique.

83% des démocrates estiment ainsi que Donald Trump s'est rendu coupable d'obstruction à la justice contre seulement 16% des républicains. Les démocrates ont prévu d'adresser des questions très ciblées à Robert Mueller pour tenter de le forcer à expliciter son opinion sur ce point.

«Partial»

Les républicains ont eux pour objectif de décrédibiliser l'enquête, en écho aux accusations de «chasse aux sorcières» martelées par Donald Trump pendant plus de deux ans. Ils devraient notamment poser des questions sur l'équipe du procureur Mueller - qui comptait une majorité d'enquêteurs étiquetés démocrates.

En prélude à l'audition, Donald Trump a déjà accusé Robert Mueller d'être «extrêmement partial» et d'avoir des conflits d'intérêt. Mais les uns comme les autres risquent de se heurter à un mur.

En tant que patron du FBI, Robert Mueller a déjà été entendu à 88 reprises au Congrès selon le New York Times et il s'est souvent montré peu coopératif, adepte des réponses laconiques. Fin mai, lors d'une brève allocution, il a assuré que son «rapport était son témoignage» et qu'il «parlait de lui-même».

Le ministère de la Justice lui a rappelé ces propos lundi dans un courrier et l'a enjoint à ne pas changer de ligne. Le démocrate Jerry Nadler, qui préside la commission du Renseignement de la Chambre, a dénoncé une requête «arrogante» et soutenu que Robert Mueller n'avait pas à s'y plier. (afp/nxp)