La Chambre reconnaît le «génocide arménien»

La Chambre des représentants des Etats-Unis a reconnu formellement mardi le «génocide arménien», lors d'un vote symbolique inédit qui est assuré de susciter la colère de la Turquie au moment où les relations américano-turques sont déjà soumises à rude épreuve. C'est la première fois qu'une telle résolution est adoptée en séance plénière d'une des chambres du Congrès à Washington.

Appelant à «commémorer le génocide arménien», à «rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien» et à éduquer sur ces faits, ce texte non-contraignant a été adopté par l'écrasante majorité de 405 voix sur 435, avec une rare union entre démocrates et républicains, et seulement onze voix contre. Le résultat du vote a été accueilli par des applaudissements dans l'hémicycle.

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme «génocide», évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

«Trop souvent, de manière tragique, la réalité de ce crime abominable a été niée. Aujourd'hui, nous disons clairement, dans cet hémicycle, afin que ce soit gravé dans le marbre des annales du Congrès: les actes barbares commis contre le peuple arménien constituent un génocide», a lancé la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

La star américaine de téléréalité Kim Kardashian avait dans la matinée appelé sur Twitter le Congrès à «passer à l'acte». Selon les estimations, entre 500'000 et 1,5 million d'Américains ont, comme elle, des origines arméniennes.

Today, the House of Representatives is voting on H.RES. 296 which would recognize the #ArmenianGenocide. This is personal for me, and millions of Armenians who descended from genocide survivors. Call Congress and tell them it’s time to act! https://t.co/SymQZNYPg1