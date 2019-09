L’ouragan «Dorian» lance la rentrée de Donald Trump

Au sortir d’un été compliqué marqué par plusieurs fusillades et par ses attaques racistes contre quatre parlementaires américaines, Donald Trump a fait sa rentrée politique avec un nouvel adversaire: l’ouragan Dorian . Le président des États-Unis, fortement critiqué pour sa gestion de l’ouragan Maria à Porto Rico en 2017, a multiplié les déclarations et les superlatifs sur Dorian , qui a dévasté les Bahamas ce week-end en catégorie 5, le maximum de l’échelle de Saffir-Simpson (lire encadré) .

À un peu plus d’une année de l’élection présidentielle de novembre 2020, Donald Trump joue gros face à Dorian, un ouragan qui menaçait la Floride lundi. Il a récemment décidé d’utiliser 155 millions de dollars alloués par le Congrès à la gestion des catastrophes naturelles pour la construction du mur qu’il réclame à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Cette démarche est fortement critiquée par les milieux de défense de l’environnement. «Donald Trump va apparemment violer toutes les lois et toucher le fond quitte à mettre en danger les gens qu’il affirme vouloir protéger dans un effort désespéré pour promouvoir un programme de haine et de division», affirme dans un communiqué Michael Brune, le directeur du Sierra Club, un groupe de défense de l’environnement à Washington. «Alors qu’un ouragan dangereux menace les États-Unis, Donald Trump s’empare de fonds dédiés à la gestion des crises pour les allouer à la séparation des familles.»

Le gouvernement Trump défend cette décision. Kevin McAleenan, le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, a assuré dimanche sur la chaîne ABC que ce transfert de fonds n’aurait pas d’impact sur la capacité de la Maison-Blanche «à gérer cette tempête ou les autres tempêtes de la saison».

Pénurie de cadres

La menace posée par Dorian a aussi mis en évidence la pénurie de cadres à la Maison-Blanche. La Federal Emergency Management Agency (FEMA), l’organisation gouvernementale américaine qui gère les catastrophes naturelles, n’a officiellement plus de directeur depuis le départ en mars de Brock Long, rattrapé par un scandale éthique.

Donald Trump a aussi fait des vagues en affirmant lors d’une réunion de crise consacrée à Dorian dimanche n’avoir jamais entendu parler d’ouragan de catégorie 5 avant cela. Depuis qu’il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2017, Donald Trump a pourtant dû gérer quatre ouragans de catégorie 5 et n’a cessé ces derniers mois d’utiliser ce terme. Soucieux d’exagérer constamment les difficultés auxquelles il est confronté, Donald Trump ne se préoccupe guère des contradictions.

Ses mises en garde face à la force de l’ouragan Dorian ne remettent guère plus en question son scepticisme vis-à-vis du réchauffement climatique. Selon un sondage du Pew Research Center publié le mois dernier, 57% des Américains estiment que les changements climatiques représentent une menace sérieuse pour les États-Unis. Cette proportion a augmenté de 17% depuis 2013, mais cette hausse est principalement due aux préoccupations des électeurs démocrates. Plus de huit démocrates sur dix s’inquiètent du réchauffement de la planète. Dans le camp républicain de Donald Trump, les positions n’ont en revanche guère évolué. Seuls 27% des conservateurs estiment que le réchauffement climatique est un risque, à peine plus qu’il y a six ans.

Dérégulation

Dans ce contexte, l’administration Trump a une nouvelle fois assoupli des règles environnementales la semaine dernière en dérégulant cette fois-ci les émissions de méthane. «L’Agence de protection de l’environnement de l’administration Trump est avide de donner à l’industrie du gaz et du pétrole la liberté d’accroître énormément la pollution dans l’air», réagit David Doniger, un expert du Natural Resources Defense Council, une organisation environnementale à Washington. «Nous ne pouvons pas protéger nos enfants et nos petits-enfants de la catastrophe climatique si nous laissons l’industrie faire ce qu’elle veut.»

La semaine dernière, Donald Trump avait snobé la réunion du G7 sur le climat à Biarritz. Après avoir vanté «la richesse extraordinaire» des États-Unis lors du G7, le président américain avait justifié sa politique de dérégulation environnementale en affirmant qu’il n’allait pas «perdre cette richesse» à cause de «rêves» et des «éoliennes».

Aux Bahamas, 13 000 maisons détruites

Des vagues de 7 mètres atteignant les toits des maisons, des arbres arrachés comme des fétus de paille, des bateaux chavirés flottant dans une eau boueuse. Alors que Dorian poursuit sa progression incertaine sur la Floride, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une situation dramatique dans les Bahamas, où les premières estimations des victimes et des dégâts arrivent au compte-gouttes.

L’ouragan, rétrogradé lundi en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qualifié de «catastrophique» par le Centre national des ouragans américain (NHC), a touché dimanche cet archipel de 700 îlots. Les pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h ont emporté près de 13 000 maisons, selon les premières estimations de la Croix-Rouge sur le terrain. Le premier ministre, Hubert Minnis, parle de dégâts «sans précédent» dans les îles Abacos. Des dégâts renforcés par sa lente avancée – quelques kilomètres par heure – et son étendue, alors que le NHC exhorte les habitants à ne pas quitter leurs abris.

Dorian a égalé le record de 1935 de l’ouragan le plus puissant de l’Atlantique lorsqu’il a touché terre. Plus inquiétant, il est le cinquième de cette catégorie en quatre ans. Pour mémoire, Matthew, en 2016, avait causé des milliers de morts en Haïti, puis Irma, en 2017, avait dévasté les Caraïbes et le sud des États-Unis. Les scientifiques estiment depuis longtemps que le réchauffement climatique devrait rendre à l’avenir les tempêtes tropicales plus fréquentes et encore plus destructrices, notamment en raison de la hausse des températures de l’eau. Un constat déjà bien réel pour certains experts. V.L.