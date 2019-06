L’Amérique confrontée à la mort d’Óscar et de Valeria

Ils attendaient depuis deux mois d’être reçus par les autorités américaines pour pouvoir demander l’asile aux États-Unis. Dimanche, Óscar Alberto Martinez, un migrant salvadorien de 25 ans, et sa femme Tania Avalos ont cédé au désespoir. Ils ont décidé de traverser le fleuve Rio Grande à la nage avec leur fille, Valeria, âgée de moins de 2 ans. Selon le récit de la journaliste Julia Le Duc dans le quotidien mexicain «La Jornada», la famille a quitté le campement écrasé par la chaleur à Matamoros, une ville mexicaine à la frontière avec le Texas, et a tenté de franchir la barrière naturelle qui la séparait des États-Unis. La tentative s’est achevée tragiquement par la noyade d’Óscar et de Valeria, photographiée par Julia Le Duc.

Sur cette photo qui bouleverse l’Amérique, le bras de l’enfant échoué sur la rive du fleuve est encore autour du cou de son père. Valeria est sous le t-shirt de son papa, le visage dans l’eau.

Les deux cadavres ont été retrouvés lundi à quelques mètres de la «croix du migrant», plantée en bordure du Rio Grande du côté mexicain, à la mémoire des hommes, femmes et enfants qui ont péri en tentant de pénétrer aux États-Unis.

Le week-end dernier a été particulièrement meurtrier avec le décès de quatre autres migrants guatémaltèques – deux bébés, un enfant et une femme – à cause de la chaleur et de la déshydratation. Mais la tragédie de l’immigration illégale a pris les traits du visage d’un bébé, Valeria, l’enfant qui avait fait plus de 1600 km avec ses parents pour fuir le Salvador.

Óscar, son papa, avait vendu sa moto et s’était endetté pour payer les passeurs. La famille était parvenue jusqu’à Matamoros, mais s’était heurtée à un ultime obstacle: des autorités américaines qui ne reçoivent des migrants qu’au compte-gouttes pour étudier leur demande d’asile.

Dimanche après-midi, Óscar a pénétré dans le Rio Grande avec sa fille et a réussi à nager jusqu’à la rive américaine. Mais il a vu sa femme Tania en difficulté dans le fleuve, selon le récit de «La Jornada». Il a laissé sa fille sur la rive et nagé vers son épouse. Valeria a voulu suivre son papa et s’est précipitée dans l’eau. Óscar a réussi à la récupérer, mais père et fille ont été emportés par le courant et se sont noyés. Tania, elle, a été sauvée.

Mardi, Alexandra Hill, la ministre salvadorienne des Affaires étrangères, a réagi avec émotion au décès de Valeria et de son papa: «En tant que mère de famille, j’aimerais implorer tous nos frères et sœurs qui songent à émigrer illégalement à ne pas le faire […] Qu’une enfant d’un an et demi perde sa vie, noyée dans un fleuve, n’est pas juste.»

Nouveau scandale

Le drame s’est produit alors que l’administration Trump est ébranlée par un nouveau scandale sur son traitement des enfants migrants. John Sanders, directeur par intérim des gardes-frontières américains, a annoncé sa démission mardi après des révélations sur les conditions de détention d’enfants migrants dans un centre à Clint (Texas). L’agence AP avait révélé des pénuries de nourriture, de soins et de personnel.

Donald Trump a rejeté la faute sur l’opposition démocrate mercredi. Dans un discours prononcé au congrès de la Faith and Freedom Coalition, la droite évangélique aux États-Unis, le président américain a accusé les démocrates de mettre «en danger les enfants» en rejetant sa réforme de l’immigration. «Nous avons demandé à de maintes reprises aux démocrates de combler les lacunes [du système] et de sauver la vie de jeunes immigrants, mais ils sont trop occupés à interroger des gens dans la chasse aux sorcières russe bidon», s’est plaint le président en faisant référence à l’enquête des parlementaires sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Donald Trump n’a en revanche pas dit un mot sur Valeria et son père.

Le Congrès s’est déchiré mercredi sur la question de l’aide aux migrants. Le Sénat, à majorité républicaine, a voté un projet de loi d’aide d’urgence de 4,6 milliards de dollars pour gérer la crise à la frontière. Ce texte est rejeté par la Chambre des Représentants, à majorité démocrate, qui avait voté son propre projet de loi mardi. Les élus démocrates veulent imposer à la Maison-Blanche des visites parlementaires surprises dans les centres de détention pour les enfants migrants.

(TDG)