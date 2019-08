Jair Bolsonaro s'en prend à Brigitte Macron

Sommet du G7 Le président français a été pris à partie sur Twitter par le ministre brésilien de l'Education à cause des ses pressions sur les incendies en Amazonie Plus...

Feux en Amazonie Le gouvernement de Bolsonaro a engagé deux avions et plus de 40'000 soldats pour lutter contre les feux qui ravagent «le poumon de la planète». Plus...