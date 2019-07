«J’ai peur que Donald Trump me fasse arrêter»

Pour les sans-papiers, Bartolo Fuentes est un héros. Ce journaliste hondurien de 54 ans à l’allure de professeur est le militant qui va défendre leurs droits, l’homme des caravanes qui va leur permettre d’atteindre les États-Unis sains et saufs. Mais pour les autorités honduriennes et la Maison-Blanche, il est l’un des instigateurs d’une migration que Donald Trump cherche à stopper par tous les moyens.

Alors que le président des États-Unis a autorisé ce week-end des raids dans neuf villes américaines pour arrêter des sans-papiers et les renvoyer sur-le-champ, Bartolo Fuentes vit dans la peur au Honduras. «Je redoute que Donald Trump m’utilise comme un élément de propagande pendant la campagne pour la présidentielle de 2020, qu’il me fasse arrêter et demande mon extradition, confie-t-il. J’ai peur qu’il me présente comme le capo des migrants de la même manière qu’il parlerait d’un narcotrafiquant et dise à ses supporters: «Regardez, je l’ai arrêté, nous avons triomphé.»

L’homme rencontré un mardi caniculaire de juillet à la gare de bus de San Pedro Sula, la capitale industrielle du Honduras, en Amérique centrale, est au cœur d’une crise qui semble le dépasser. Il est catégorique: les caravanes de migrants qui partent vers les États-Unis n’ont aucun soutien matériel. À l’origine, les convois qu’il organisait depuis 1999 avaient pour but de réunir des proches de migrants disparus au Mexique et de leur fournir une protection dans leur quête de réponses.

L’année dernière, un reportage sur une chaîne d’info hondurienne a tout changé, en affirmant de manière erronée que Bartolo Fuentes allait payer pour la nourriture et le transport des migrants. La caravane qui a quitté San Pedro Sula le 13 octobre 2018 avec des milliers de personnes a pris des proportions que le journaliste n’aurait jamais pu prévoir. «Je ne suis pas allé chercher les gens dans leur maison ou dans leur village pour leur dire de partir, poursuit-il. Je n’ai pas fait de promesses comme l’a affirmé le gouvernement de mon pays. La pauvreté est telle dans ce pays que si quelqu’un dit aujourd’hui qu’une caravane va partir tel jour à telle heure, les gens vont se rassembler.»

Dans la gare de bus de San Pedro Sula, le flot d’hommes, de femmes et enfants qui sont en route vers les États-Unis est ininterrompu en ce mardi matin. Ce silencieux cortège de migrants aux visages apeurés se distingue dans la foule dense des voyageurs. Les hommes, femmes et enfants qui rêvent d’Amérique portent des baskets et n’ont pour seul bagage qu’un petit sac à dos et une bouteille d’eau. «Chaque nuit, des migrants partent d’ici, constate celui qui anime «Sans frontières», une émission de radio sur les droits des migrants. Plusieurs compagnies de bus les amènent jusqu’à la frontière avec le Guatemala, voire jusqu’au Mexique.»

«Il n’y a rien à faire ici»

Bartolo Fuentes est face à un profond dilemme moral à l’heure où le Mexique a renforcé la sécurité à sa frontière avec le Guatemala et rendu la migration encore plus périlleuse. «Ce n’est pas mon rôle de dire aux gens de ne pas partir, estime-t-il. Soit ils vont m’insulter, soit ils vont m’ignorer. Les gens partent car il n’y a rien à faire ici et je n’ai rien à leur offrir. Les risques qu’ils prennent en partant sont terribles. Mais pour beaucoup d’entre eux, les risques ici au Honduras sont pires! La seule chose que je puisse faire est de les prévenir des dangers.»

Les renvois des États-Unis, la périlleuse traversée du Mexique, les milliers de dollars qu’il faut trouver pour payer un passeur: rien ne semble pouvoir dissuader des migrants déterminés à quitter un Honduras exsangue, assommé par l’insécurité et une profonde crise politique. «Mon pays investit dans des armes au lieu d’investir dans la santé, l’éducation et les emplois, conclut le journaliste. De cette manière, nous ne pourrons pas trouver de solutions à la migration. Les États-Unis disent combattre la migration. Mais en soutenant notre gouvernement corrompu, ils promeuvent la migration. Ils disent vouloir éteindre l’incendie mais ils le font en jetant de l’essence sur le feu.»