Le fulgurant comeback de Joe Biden

Il y a quelques jours, il se battait encore pour sauver sa campagne présidentielle. Mardi, lors du Super Tuesday, Joe Biden a réalisé un comeback inattendu, entamé samedi avec sa large victoire lors de la primaire démocrate de Caroline du Sud. L’ancien vice-président de Barack Obama a enchaîné une série de victoires en remportant plusieurs des 14 primaires dont celles de Caroline du Nord, de Virginie, de l’Alabama, de l’Arkansas et du Tennessee. Il a aussi gagné le Minnesota, l’Oklahoma et le Massachusetts, trois États dans lesquels Bernie Sanders était favori.

Joe Biden, 77 ans, a facilement pris la mesure de Mike Bloomberg, l’ancien maire de New York et son principal rival pour les voix centristes du parti démocrate. Selon la chaîne NBC, Mike Bloomberg doit d’ailleurs réévaluer ce mercredi l’avenir de sa campagne présidentielle après n’avoir remporté que la primaire des îles Samoa lors du Super Tuesday.

Le soutien des anciens rivaux

Joe Biden est apparu transfiguré par son comeback et revigoré par le récent soutien de ses anciens rivaux pour l’investiture démocrate, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Beto O’Rourke. «Il est temps pour l’Amérique de se relever», a-t-il martelé à Los Angles mardi peu avant 20 heures, heure locale (5 heures du matin en Suisse). «Relevons-nous et reprenons ce pays!»

La campagne de Joe Biden a parallèlement publié sur Twitter une brève vidéo sur laquelle le candidat à la Maison Blanche affirme «Je ne suis pas mort et je ne vais pas mourir» en référence aux 3 premières primaires démocrates de l’année lors desquelles il avait été largement battu par Bernie Sanders.

«Si vous avez été mis k-o et donné pour battu, c’est votre campagne», a ajouté l’ancien vice-président. «Je suis ici pour vous dire que nous sommes bien vivants. Et ne vous méprenez pas, cette campagne va largement battre Donald Trump.»

Bernie Sanders déchante

Bernie Sanders, le grand favori du Super Tuesday, espérait assommer Joe Biden. Il avait fait campagne ces derniers jours en Virginie, en Californie, dans le Minnesota et dans l’Utah. Il a néanmoins dû déchanter mardi face à la soudaine vague de soutien en faveur de Joe Biden depuis que celui-ci a remporté samedi la primaire de Caroline du Sud grâce au vote noir. Bernie Sanders a gagné mardi son État du Vermont, le Colorado, l’Utah et surtout la Californie grâce notamment au vote des jeunes électeurs hispaniques dans cet État. Le Sénateur du Vermont était au coude à coude avec Joe Biden dans le Texas et le Maine.

Bernie Sanders s’est efforcé de projeter son optimisme lorsqu’il s’est adressé à ses supporters mardi depuis son QG de campagne dans le Vermont. «Je peux vous dire avec une totale confiance que nous allons gagner l’investiture démocrate et que nous allons battre le président le plus dangereux de l’histoire moderne», a affirmé le candidat progressiste âgé de 78 ans. «Nous allons gagner parce que les gens comprennent que notre campagne, notre mouvement est le mieux placé pour battre Trump. Vous ne pouvez pas battre Trump avec les mêmes vieux programmes politiques.»

Il a aussi vivement critiqué Joe Biden sans le nommer en dressant la liste de leurs divergences et notamment la décision de son rival de voter en faveur de la guerre en Irak déclenchée par George W. Bush en 2003.

Mobilisation plus forte qu'en 2016

Ce Super Tuesday s’est révélé être beaucoup plus compliqué que prévu pour Bernie Sanders car les modérés ont fait bloc contre lui pendant qu’il perdait des voix progressistes au profit de la Sénatrice Elizabeth Warren. Selon un sondage NBC, 3 électeurs sur 10 se sont décidés à la dernière minute. Et parmi ces électeurs, près de la moitié d’entre eux ont plébiscité Joe Biden, un candidat que Donald Trump avait tenté en vain de salir ces derniers mois. Selon des sondages réalisés à la sortie des urnes, Joe Biden a aussi largement gagné le vote noir et le soutien des électeurs dont la principale préoccupation est de battre Donald Trump en novembre.

La mobilisation a été beaucoup plus forte qu’en 2016. Dans l’État de Virginie, ils ont été deux fois plus nombreux à voter qu’il y a quatre ans, un fait qui témoigne de la détermination des démocrates à battre Donald Trump. L’équipe de campagne du président des États-Unis s’est immiscée dans la la course à l’investiture démocrate mardi et a prédit «le chaos» dans les rangs de l’opposition. «Les médias s’excitent sur Joe Biden, mais tout le monde devrait se souvenir qu’il est toujours un candidat aussi mauvais qu’il ne l’était il y a quelques jours», a assuré Brad Parscale, le directeur de la campagne de Donald Trump. «Le président Trump balaiera le démocrate assez malchanceux pour avoir été investi par son parti.»