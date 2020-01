Destitution de Trump: le procès va commencer

Après des semaines d'attente, la Chambre des représentants va voter mercredi pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu contre Donald Trump, ultime étape avant le début du procès en destitution du président républicain.

La présidente démocrate de la Chambre et principale adversaire de Donald Trump au Congrès, Nancy Pelosi, a annoncé mardi à l'issue d'une réunion à huis clos avec ses élus que l'acte d'accusation serait enfin transmis mercredi au Sénat, à majorité républicaine, après un ultime vote en séance plénière à la chambre basse.

Elle doit d'abord annoncer à 10h (16h en Suisse) qui sont les «procureurs désignés», ces élus démocrates de la Chambre chargés dans un premier temps de traverser le Capitole pour apporter l'acte d'accusation à la chambre haute.

Retard

Après le vote historique à la Chambre le 18 décembre, à l'occasion duquel les chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès ont été retenus contre Donald Trump, Nancy Pelosi a tardé à transmettre l'acte d'accusation au Sénat dans l'espoir d'obtenir des garanties sur l'organisation d'un procès «équitable».

Le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell a fait savoir mardi qu'il engagerait «selon toute probabilité» avant la fin de la semaine les «démarches préliminaires» à l'ouverture du procès, dont la prestation de serment des sénateurs devant le chef de la Cour suprême des Etats-Unis John Roberts.

«Nous espérons y parvenir de manière consensuelle, ce qui permettrait de commencer véritablement le procès mardi prochain», a ajouté ce fidèle soutien de Donald Trump, déterminé à sortir au plus vite le président de cette passe difficile.

Trump s'énerve

«Pourquoi Nancy la nerveuse et le politicien corrompu Adam Schiff le fourbe ne nous ont-ils pas accordé un procès équitable à la Chambre?», s'est pour sa part ému le président républicain dans un tweet mardi soir, fidèle à sa ligne de défense qui l'a vu notamment qualifier cette procédure à son encontre de «coup d'Etat».

Cryin’ Chuck Schumer just said, “The American people want a fair trial in the Senate.” True, but why didn’t Nervous Nancy and Corrupt politician Adam “Shifty” Schiff give us a fair trial in the House. It was the most lopsided & unfair basement hearing in the history of Congress!