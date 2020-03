Le coronavirus frappe durement les plus démunis

Rosa Pineda raconte sa détresse avec un timide sourire. La mère de famille vient d’obtenir en ce mardi matin pluvieux un bref répit dans son quotidien bouleversé par le coronavirus à Paterson, dans le New Jersey. Avec sa fille Debbie, 10ans, Rosa Pineda a pu recevoir son repas du jour, distribué par la Municipalité de cette ville pauvre située aux portes de New York. «Ça m’aide», glisse-t-elle en espagnol. «Je suis serveuse dans un restaurant et mon patron a dû réduire mon temps de travail à trois heures par jour. Je ne peux plus payer mon loyer, ni mes factures. Et comme mes enfants déjeunaient à l’école, je ne sais plus comment faire à cause de leur fermeture.»

Debbie ne perd pas un mot de la description que fait sa maman du tsunami sanitaire et économique qui menace les familles défavorisées dans des États-Unis qui n’offrent qu’un fragile filet social à leurs citoyens. L’enfant tient le sac de nourriture avec quatre barquettes remplies de hamburgers et de poulet pané. Elle entend sa maman raconter sa réalité face à une pandémie qui accroît rapidement les inégalités sociales outre-Atlantique: «Je n’ai pas d’assurance maladie», confie Rosa Pineda. «Je ne sais pas où nous pouvons nous faire tester et n’avons pas les moyens de payer un traitement si nous sommes infectés. Nous devons nous en remettre à Dieu.»

Rosa Pineda et sa fille font partie des 28 millions d’Américains qui n’ont pas d’assurance maladie, selon la Kaiser Family Foundation. La maman a parallèlement une profession qui l’expose au coronavirus et n’offre pas de congé payé. Comme le souligne la fondation, 52% des personnes vivant sans assurance maladie aux États-Unis n’ont pas de médecin traitant.

Mark Fischer, le coordinateur des relations entre les parents et le corps enseignant dans une école de Paterson, s’est porté volontaire pour distribuer de la nourriture aux familles pauvres de sa ville: «Nous avons beaucoup de familles monoparentales et quand le parent ne peut pas se permettre d’arrêter de travailler, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les plus grands doivent s’occuper de leurs frères et sœurs, explique-t-il. Et pour beaucoup d’élèves de notre ville, l’infirmière scolaire est la seule source de soins médicaux. Avec la fermeture des écoles, cet accès à la médecine disparaît.»

Pas d’accès aux tests

Alexis, un père de quatre enfants, décrit l’impossibilité de familles comme la sienne à avoir accès aux tests du coronavirus. Il se dit prêt à aller donner son sang pour pouvoir se faire tester s’il ressent les symptômes du virus, en faisant allusion à une légende urbaine populaire mais erronée à Paterson, selon laquelle les dons du sang sont précédés d’un test du coronavirus. «Cela fait vraiment peur, admet-il. On essaie de contrôler la propagation du virus, mais on ne nous dit rien sur son étendue et nous n’avons pas de tests. Je ne vais pas pouvoir payer ma facture de téléphone, car je dois acheter à manger.»

En ce mardi matin, Alexis se rend dans une église de Paterson transformée en centre de distribution de nourriture. Il y rencontre William Best. Le professeur de gymnastique de l’une des écoles de la ville lui donne des rations de nourriture. Les deux hommes sont en train de discuter lorsque William Best reçoit un SMS de l’un de ses proches lui annonçant une possible aide financière du gouvernement américain aux familles sous la forme d’envoi de chèques.

Une aide a été débloquée le lendemain. Le Congrès a adopté mercredi un plan d’aide sociale d’environ 100 milliards de dollars destiné aux travailleurs et familles directement touchés par l’impact du coronavirus. Donald Trump soutient ce texte qui prévoit le dépistage gratuit pour toute personne en ayant besoin – y compris celles qui n’ont pas d’assurance – ainsi qu’un accès plus aisé à l’assurance chômage et aux bons alimentaires, notamment pour les enfants privés d’école. Il débloque aussi des fonds fédéraux afin de financer le programme «Medicaid», couvrant la santé des Américains aux revenus les plus modestes.

À Paterson, Kawanda Holmes n’a pas attendu pour agir. Cette mère de famille qui a perdu un fils dans une fusillade travaille normalement dans la cafétéria de l’école voisine de l’église. Elle s’est portée volontaire pour participer à la distribution de nourriture. «Je le ferai bénévolement. Nous devons nous mobiliser pour empêcher les familles de tomber dans la détresse.»