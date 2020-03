Cacophonie américaine face au coronavirus

L’administration Trump a continué mardi à envoyer aux Américains des signaux contradictoires face à l’épidémie grandissante de coronavirus aux États-Unis. À l’heure où le gouverneur de l’État de New York a ordonné la mise en quarantaine partielle de New Rochelle, une ville de la banlieue de New York, Donald Trump a cherché à projeter l’image d’un président en action tout en minimisant l’impact de l’épidémie sur le quotidien des Américains.

À l’issue d’une réunion au Congrès avec les sénateurs républicains mardi après-midi pour tenter de promouvoir son plan de relance de l’économie américaine face à la crise sanitaire, Donald Trump a contourné la question d’un journaliste qui cherchait à savoir si 100 millions d’Américains pourraient être exposés au virus. Réponse du président des États-Unis: «On m’a briefé sur tous les plans d’urgence que vous pouvez imaginer. Beaucoup de plans d’urgence. Beaucoup de positif. Beaucoup de chiffres différents. Des chiffres très grands. Et quelques petits chiffres soit dit en passant. Regardez, en ce moment, je crois que nous avons 26 morts et si vous regardez la grippe cette année, il y a 8000 morts. Il y a des centaines de milliers de cas et 8000 morts. Donc nous avons 8000 morts contre 26 morts à l’heure actuelle.»

Le président des États-Unis a aussi rencontré mardi les patrons des assurances maladies américaines dans la matinée et sa task force sur le coronavirus, dirigée par le vice-président Mike Pence, s’est réunie en fin d’après-midi à la Maison-Blanche. À l’issue de cette réunion, Mike Pence a promis que 4 millions de tests pour le coronavirus seraient disponibles d’ici à la fin de la semaine. Il a aussi annoncé le cadre du plan de relance de l’économie américaine que souhaite Donald Trump.

Lundi, le président des États-Unis avait promis des annonces «importantes». Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump, a préféré rester vague mardi et a souligné que l’administration Trump travaillait encore sur les «détails» du plan. Larry Kudlow a en revanche assuré que le projet était «courageux» car il émanait d’un «président courageux». Donald Trump prône une exemption jusqu’à la fin 2020 de l’impôt que les entreprises paient sur les salaires de leurs employés. L’administration Trump a aussi évoqué une initiative qui permettrait de couvrir les pertes de gains des salariés payés à l’heure et qui n’ont pas de congé maladie.

La Maison Blanche et la Chambre des représentants à majorité démocrate semblent profondément divisées face à la stratégie à adopter pour tenter de contrer l’impact de l’épidémie sur l’économie américaine. Les démocrates emmenés par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, militent en faveur de congés maladie payés. Aux États-Unis, les employeurs ne sont pas légalement tenus de garantir un salaire aux employés qui demandent un congé maladie et un projet de loi démocrate pour des congés maladie payés languit au Congrès depuis 2004.

De leur côté, les Républicains ont resserré les rangs autour de Donald Trump. Kevin McCarthy, le leader de la minorité républicaine accusé de racisme par ses adversaires politiques pour avoir parlé de «coronavirus chinois» dans l’un de ses tweets, a vivement défendu le président des États-Unis. «Il (ndlr: Donald Trump) sait que c’est contagieux», a martelé Kevin McCarthy. «Il le sait parce qu’il a pris des décisions. (…) Il nous a prévenu avant tout le monde qu’il était conscient (ndlr: des dangers du virus).»

Ce point de vue n’est pas partagé par tous chez les Républicains. Depuis 2017, Tom Cole, un représentant conservateur de l’Oklahoma, met en garde contre les coupes budgétaires décidées par Donald Trump dans les programmes et les organisations gouvernementales chargés de combattre les épidémies. Tom Cole a affirmé mardi lors d’une audience au Congrès que l’administration Trump aurait été «dans une situation beaucoup plus confortable» si elle avait «écouté» les élus qui la prévenait depuis «plusieurs années». «Nous serions tous bien mieux», a déclaré Tom Cole.

Une nouvelle fois attaquée mardi par Donald Trump, l’opposition démocrate a rappelé aux Américains les images diffusées ce week-end d’un président jouant au golf dans sa propriété de Floride alors que l’épidémie prenait de l’ampleur. «Nous nous dirigeons peut-être vers une récession et Donald Trump veut nous donner des leçons alors qu’il a passé son week-end dans son club de golf, avec son club de milliardaires au milieu d’une épidémie mondiale?» a réagi le représentant démocrate new-yorkais Hakeem Jeffries lors d’une conférence de presse mardi matin.

La région de New York se retrouve au cœur de l’épidémie. Au moment où Donald Trump affirmait qu’il ne s’était pas fait tester pour le coronavirus et demandait aux Américains de «rester calmes» en leur promettant que le virus allait «passer», Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York, mettait en quarantaine une partie de New Rochelle. La garde nationale a été déployée dans la ville de la banlieue de New York City pour aider aux distributions de nourriture et désinfecter les lieux publics. «C’est une question de vie et de mort», a affirmé Andrew Cuomo. «Et ce n’est pas juste de la réthorique.» Le New Jersey, un État voisin de New York, a annoncé son premier mort du coronavirus.

Le virus a aussi eu un impact sur les primaires démocrates. Joe Biden et Bernie Sanders ont tous deux annulé des meetings prévus mardi soir à Cleveland dans l’Ohio. Et Mike Casca, le responsable de la communication de la campagne de Bernie Sanders, a précisé dans un communiqué que l’organisation des prochains meetings de Bernie serait réévaluée «au cas par cas».