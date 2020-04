Bernie Sanders met fin à sa «révolution»

Le remake de la «révolution» promise par Bernie Sanders a pris fin mercredi dans le salon de la maison du sénateur démocrate du Vermont. Après une première campagne perdue en 2016 face à Hillary Clinton, l’élu progressiste de 78ans a dû s’incliner cette fois-ci contre l’ancien vice-président Joe Biden, 77ans. «J’ai conclu que cette bataille pour l’investiture démocrate ne serait pas couronnée de succès», a déclaré Bernie Sanders dans un message diffusé par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus. «Aujourd’hui, j’annonce la suspension de ma campagne.»

L’homme qui a profondément transformé le discours politique aux États-Unis ces dernières années n’a annoncé son soutien à Joe Biden qu’après avoir dressé la longue liste de ses propres accomplissements, notamment en matière d’accès à la santé et de salaire minimum garanti. «Le futur de ce pays est avec nos idées», a-t-il martelé avant de reconnaître que la route vers la victoire pour son mouvement était «impossible».

Bernie Sanders a aussi admis que certains de ses supporteurs refuseraient de soutenir la campagne de Joe Biden. Mais contrairement à 2016 où il n’avait pas caché son peu d’entrain à soutenir Hillary Clinton, le sénateur du Vermont a clairement appelé les démocrates à s’unir derrière la candidature de Joe Biden, un «homme tout à fait décent», selon lui. Le but de cette union sacrée est de battre Donald Trump, «le président le plus dangereux de l’histoire moderne des États-Unis».

La menace que pose le ralliement de Bernie Sanders à Joe Biden n’a pas échappé au président des États-Unis. Celui-ci a immédiatement réagi dans un tweet amer. «Merci à Elizabeth Warren», s’est-il plaint en faisant référence à la campagne de la sénatrice du Massachusetts qui avait divisé les voix progressistes face au centriste Joe Biden lors des primaires démocrates organisées avant la pandémie. «Sans elle, Bernie aurait remporté presque tous les États lors du Super Tuesday.» Donald Trump, un homme qui ne recule devant aucune provocation même insensée, a ensuite appelé les supporteurs de Bernie Sanders, dans l’aile gauche du parti démocrate, à soutenir sa propre campagne, qui flirte pourtant ouvertement avec l’extrême droite.

Dans un long communiqué, Joe Biden a, lui, salué la décision de Bernie Sanders, et surtout son impact sur la campagne présidentielle américaine. L’ancien vice-président, qui portera les espoirs démocrates face à Donald Trump en novembre, a promis de se battre pour les causes chères au sénateur du Vermont: l’accès à la santé, la lutte contre les inégalités salariales, la gratuité des études universitaires dans les grandes écoles publiques et la réduction des dettes estudiantines.

Joe Biden devait organiser mercredi un meeting électoral virtuel consacré à la lutte contre le coronavirus. Alors que Donald Trump enchaîne les conférences de presse quotidiennes sur la pandémie, l’ancien vice-président de Barack Obama est forcé de mener une campagne de l’ombre depuis le sous-sol de sa maison du Delaware transformé en studio de télévision. Une campagne à domicile qui n’a pas que des désavantages, comme l’illustre un sondage publié lundi par l’Université de Floride du Nord. En Floride, un État clé pour la Maison-Blanche, Joe Biden devance Donald Trump de 6points malgré l’omniprésence du président dans les médias.