Amazonie: le G7 va débloquer une aide d'urgence

Le G7 a décidé de débloquer une aide d'urgence de 20 millions de dollars (19,6 millions de francs) pour l'Amazonie. L'objectif est principalement d'y envoyer des avions bombardiers d'eau Canadair basés dans la région pour lutter contre les incendies, a annoncé la présidence française.

Outre cette flotte aérienne, le G7 est tombé d'accord sur un volet d'aide à moyen terme destiné à la reforestation, qui sera présenté à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre et pour lequel il faudra l'accord du Brésil et travailler en lien avec les ONG et les populations locales, a précisé l'Elysée.

Aide britannique de 10 millions de livres

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis lundi, en marge du sommet du G7 à Biarritz, une aide de 10 millions de livres (12 millions de francs) pour aider à la reforestation de la forêt d'Amazonie, en proie à de multiples incendies.

Le gouvernement a annoncé cette aide dans un communiqué juste avant le début d'une session du sommet du G7 consacrée à l'environnement, au cours de laquelle sera abordée la situation en Amazonie, qui provoque une vive inquiétude internationale.

«Au cours d'une semaine où nous avons tous regardé, horrifiés, la forêt tropicale amazonienne brûler sous nos yeux, nous ne pouvons échapper à la réalité des ravages que nous infligeons au monde naturel», a déclaré Boris Johnson, cité dans un communiqué.

Selon les derniers chiffres, 79'513 feux de forêt ont été répertoriés au Brésil depuis le début de l'année, dont un peu plus de la moitié en Amazonie. Sous la pression internationale, le Brésil a fini par entrer en action dimanche en Amazonie en envoyant notamment deux avions C-130 Hercules.

L'aide britannique, d'une valeur d'environ 11 millions d'euros, sera mise à disposition immédiatement pour aider à réhabiliter la forêt ainsi que l'habitat des populations affectées, a précisé le gouvernement. Dans le communiqué, Boris Johnson confirme que le Royaume-Uni espère accueillir la conférence sur le climat, la COP-26, en 2020.

La Colombie veut un pacte régional

Par ailleurs, le président colombien Ivan Duque a affirmé dimanche qu'il présenterait la proposition d'un pacte régional pour la conservation de l'Amazonie devant l'assemblée générale de l'ONU en septembre. «Nous voulons piloter un pacte de conservation entre les pays qui partagent ce territoire amazonien», a dit le chef de l'Etat. «Actuellement, nous n'avons pas de situation d'incendies comparable à celle du Brésil, mais nous devons nous en prémunir et [...] tirer la sonnette d'alarme», a ajouté Ivan Duque.

Avant de présenter sa proposition à l'ONU, le président colombien mettra ce pacte sur la table lors du conseil des ministres binational qu'il doit tenir mardi prochain avec son homologue péruvien Martin Vizcarra à Pucallpa, au Pérou. Samedi, Ivan Duque avait déjà lancé «un appel à la communauté internationale pour qu'elle comprenne qu'outre les discours, des moyens et un soutien scientifique sont nécessaires pour préserver notre poumon amazonien». (afp/nxp)