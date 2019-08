Une invasion d’algues menace les plages mexicaines

Le catalogue de papier glacé promettait un séjour tout inclus dans un décor paradisiaque. Mais à leur arrivée sur la côte caraïbe du Mexique, les vacanciers ont déchanté. Le sable blanc et l’eau cristalline ont disparu sous d’épaisses nappes d’algues brunes et malodorantes, qui s’amoncellent depuis quelques mois sur les plages les plus touristiques du Mexique.

En 2018 déjà, 170 000 tonnes de sargasses avaient envahi les plages de la côte à partir du mois de juillet. Cette année, l’algue a fait un retour triomphant deux mois plus tôt, en de telles quantités que les experts prévoient que plus d’un million de tonnes s’échoueront en 2019 sur la côte caraïbe - une augmentation de 600% par rapport à l’an dernier.

Poussée depuis les côtes brésiliennes par de nouveaux courants marins, la sargasse s’est démultipliée ces dernières années sous l’effet conjugué du réchauffement des océans et de la déforestation amazonienne, qui fragilise les sols, favorisant le glissement de nutriments dans l’eau.

«Tempête parfaite»

Couplée à la perception d’insécurité (les États-Unis ont dégradé en mars 2019 la note sécuritaire de l’État du Quintana Roo de 1 à 2 sur une échelle 4), l’arrivée massive de sargasses a créé ce que le président du secteur hôtelier local Roberto Cintrón appelle «une tempête parfaite»: la fréquentation hôtelière a déjà reculé de près de 5% en 2019, et les réservations tardent à se manifester. «En réponse, l’hôtellerie a baissé ses prix. Si avec cela, les hôtels ne se rattrapent pas, les premiers touchés seront les employés», avertissait-il récemment sur la chaîne locale Canal 10.

Pour retenir les touristes, une véritable course contre la montre s’est engagée contre l’algue nauséabonde: chaque matin, les grands hôtels font nettoyer leurs plages privées. Dans les journaux locaux, les petites annonces pour «balayeurs de sargasse» pullulent. Pour moins de 300 euros par mois, ils ramassent des tonnes d’algues échouées sur le sable pour les enterrer là où ils peuvent. Un travail herculéen: «Ce que l’homme met huit heures à enlever, l’océan le ramène en 45 minutes», se désole Roberto Cintrón dans la presse.

Des kilomètres de barrières de contention ont été installés dans la mer pour maintenir les premiers mètres d’eau propres à la baignade, et les pêcheurs de crevettes locaux ont été réquisitionnés pour capturer la sargasse en mer à l’aide de leurs filets.

Efficacité limitée

Des solutions d’appoint à l’efficacité limitée, regrette la chercheuse Brigitte Van Tussenbroek depuis son université côtière de Puerto Morelos, désormais haut lieu de la sargasse. Spécialisée dans l’étude des récifs coralliens, elle estime que l’algue représente «un coup de grâce» pour cet écosystème fragile. «Les nutriments et la matière organique de la sargasse dérèglent l’équilibre de l’écosystème. C’est une crise qui touche toute la zone caraïbe, car de nombreuses personnes vivent du tourisme, qui re­pose justement sur la présence de ces récifs.»

Première destination du pays, l’État du Quintana Roo (sud-est du Mexique) attire près de 40% du tourisme étranger, alors que le secteur constitue la troisième source de revenus du Mexique. Dans une étude publiée fin mai, l’agence de notation Moody’s signalait le péril «à court et long terme» que représentait la sargasse pour la santé touristique du pays, notant que le gouvernement «n’avait pas de plan d’action défini». «Il y a un besoin urgent de recherche scientifique et technologique pour contrer ce phénomène, mais aucun budget n’a été attribué», regrette la chercheuse. «C’est lamentable.»

Fin avril, le président Andrés Manuel Lopez Obrador annonçait qu’il envoyait la Marine combattre l’algue. Quatre bateaux spécialisés dans la chasse à la sargasse en haute mer, financés par l’armée, sont en construction: le premier sera livré en fin d'année.

«On ne pourra pas éternellement ramasser ces algues et les mettre à la décharge publique», pointe Van Tussenbroek. «Il est essentiel que cette matière se transforme en ressource.» Briques, semelles, énergie, papier: plusieurs initiatives qui tentent de transformer l’algue en or vert ont surgi ces dernières années. Un complexe immobilier haut de gamme réalisé à base de briques de sargasse est même d’ores et déjà en construction dans la très chic station balnéaire de Tulum. «Pour l’instant, la plupart des initiatives sont au stade de projet, tempère la chercheuse. L’État doit les accompagner pour en faire une industrie viable.»