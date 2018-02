Une base militaire reçoit une lettre suspecte

Une enveloppe contenant une «substance inconnue» a été ouverte mardi sur une base militaire américaine près de Washington, à la suite de quoi onze personnes se sont senties mal, ont rapporté des responsables des Marines.

Le courrier avait été envoyé à la base Myer-Henderson Hall, dont un bâtiment a été évacué, a déclaré le corps militaire dans un communiqué. «Plusieurs Marines sont en train d'être soignés après cet incident» et «l'enquête est en cours», avait écrit le corps des Marines sur son compte Twitter.

After the evaluation of 11 people, 3 were transported in stable condition for further medical evaluations.



Joint Base Police Department officials are working with local HAZMAT teams, NCIS and the @FBI. The building was screened and cleared, and the letter was removed.