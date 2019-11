Un témoin clé éclabousse Donald Trump

«Nous avons suivi les ordres du président.» Au cours d’une audience publique mercredi matin au Congrès, Gordon Sondland, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne (UE), a directement mis en cause Donald Trump dans un stratagème pour forcer l’Ukraine à ouvrir une enquête sur la famille de l’ancien vice-président Joe Biden. «Tout le monde était impliqué», a précisé le diplomate en mentionnant notamment le secrétaire d’État Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence. Au cours de son audience, il a admis les efforts de la Maison-Blanche pour obtenir des concessions de la part de l’Ukraine pouvant bénéficier personnellement au président des États-Unis. Il a aussi décrit l’ordre donné par Donald Trump aux responsables du dossier ukrainien au sein de son administration: «Parlez à Rudy!»

Gordon Sondland a précisé que Rudy était Rudolph Giuliani. Selon le témoignage du diplomate, l’avocat personnel du président des États-Unis orchestrait une campagne pour forcer l’Ukraine à ouvrir une enquête visant la famille de Joe Biden, l’un des principaux rivaux de Donald Trump pour l’élection présidentielle américaine de novembre 2020. «Nous ne voulions pas travailler avec M.Giuliani, a déclaré Gordon Sondland. Simplement dit, nous avons joué avec les cartes qui nous ont été distribuées.»

Défense ébranlée

Ce témoignage de l’hôtelier qui avait fait don de 1million de dollars pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump en janvier 2017 a ébranlé la théorie de la Maison-Blanche et des élus républicains pour défendre le président des États-Unis, soupçonné d’abus de pouvoir et menacé de destitution. Donald Trump a immédiatement réagi en se distançant de Gordon Sondland. «Je ne lui ai pas beaucoup parlé, a martelé le président des États-Unis. Ce n’est pas quelqu’un que je connais bien.»

Le 8 octobre dernier, à l’époque où il espérait que Gordon Sondland ne témoignerait pas dans le cadre de l’enquête parlementaire, Donald Trump avait décrit ce dernier comme un «homme très bien et un Américain exemplaire». Au cours d’une première déclaration à huis clos le mois denier, Gordon Sondland avait déclaré n’avoir pas été témoin d’une campagne explicite de la Maison-Blanche pour obtenir des concessions de la part de l’Ukraine bénéficiant à Donald Trump en échange d’une visite à Washington pour Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, et du déblocage de l’aide militaire à l’Ukraine octroyée par le Congrès.

Après avoir été contredit par plusieurs témoins, Gordon Sondland avait révisé son témoignage par écrit. Mercredi, il est allé beaucoup plus loin. Il a notamment reconnu avoir parlé avec Donald Trump le 26 juillet, au lendemain de l’appel entre le président des États-Unis et Volodymyr Zelensky, au cours duquel Donald Trump avait demandé une «faveur» à son homologue ukrainien et l’ouverture d’une enquête sur le fils de Joe Biden. Un employé de l’ambassade des États-Unis à Kiev avait témoigné samedi avoir entendu Gordon Sondland, le 26 juillet, rassurer Donald Trump sur l’ouverture de l’enquête qu’il réclamait et lui affirmer: «Zelensky aime ton cul.» «Ça a l’air d’être quelque chose que je pourrais dire, a reconnu mercredi le diplomate. C’est comme ça que Donald Trump et moi communiquons.»

Opinion publique stable

Le témoignage de Gordon Sondland a eu l’effet d’une déflagration à Washington. L’impact direct des audiences publiques de l’enquête visant Donald Trump auprès des Américains semble en revanche plus limité. Dans un sondage publié mercredi par l’Université Marquette, la cote de Donald Trump est en hausse dans le Wisconsin, un État clé pour la présidentielle de 2020, où il domine ses adversaires démocrates potentiels. Une autre enquête d’opinion de la radio publique NPR montre que 47% des Américains soutiennent la destitution du président des États-Unis et que 41% y sont opposés, une proportion qui reste stable depuis des semaines. Le même sondage montre que seuls 30% des Américains affirment que les informations obtenues lors des audiences publiques peuvent les faire changer d’avis sur une potentielle destitution du président.

Pour Christina Knierim, une supportrice de Donald Trump, pas question de lâcher le président. Selon elle, les démocrates sont déterminés à destituer Donald Trump «coûte que coûte». Dans le camp démocrate, Chance Michaels affirme pour sa part son espoir de voir l’opinion publique soutenir à terme une destitution: «Le chantage et la corruption ne sont pas durs à comprendre», assure-t-il.