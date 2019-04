Un scientifique romand au cœur d’une plainte contre l’esclavagisme aux États-Unis

Avant le décès de sa mère en 2010, Tamara Lanier n’avait jamais entendu parler de Louis Agassiz. Neuf ans plus tard, le controversé zoologiste fribourgeois, qui a étudié à Lausanne et enseigné à Neuchâtel avant de faire carrière à l’Université Harvard aux États-Unis au XIXe siècle, est au cœur de la plainte déposée le mois dernier par l’Afro-Américaine de 54 ans contre la célèbre haute école de la région de Boston.

Tamara Lanier affirme être la descendante de Papa Renty, un esclave originaire du Congo photographié en 1850 en Caroline du Sud par Louis Agassiz. Elle réclame notamment que l’Université Harvard cesse d’exploiter les clichés. «J’aimerais que les gens prennent un moment pour découvrir qui était vraiment Louis Agassiz, explique-t-elle. Ses théories sur la supériorité de la race blanche sur les Noirs pour justifier l’esclavagisme à l’époque se sont propagées comme un virus au fil des ans. Elles ont notamment inspiré Hitler et servi à justifier l’apartheid en Afrique du Sud. J’espère que ma démarche pourra servir de prise de conscience.»

Plainte historique

La plainte de Tamara Lanier contre Harvard est potentiellement historique. Comme l’affirme Ben Crump, la superstar afro-américaine du barreau qui représente la plaignante, «ce serait la première fois que les descendants d’esclaves auraient le droit de recevoir quelque chose de leurs ancêtres». L’homme de loi rencontré la semaine dernière dans un grand hôtel new-yorkais lors du congrès du National Action Network, l’organisation de défense des droits civils créée par le révérend noir Al Sharpton, est convaincu du bien-fondé de sa bataille légale contre Harvard.

«Un esclave ne pouvait pas donner à l’époque son accord sur l’utilisation de ces photos, donc Harvard ne devrait pas pouvoir s’enrichir aujourd’hui grâce à elles», explique Ben Crump. «En 1850, Harvard et Louis Agassiz savaient qu’ils violaient la loi, car l’esclavage était illégal dans le Massachusetts. C’est pourquoi ils sont allés en Caroline du Sud où l’esclavagisme était permis et ils ont trouvé cet esclave africain pur.»

«Agassiz, ce mec horrible»

Entre deux selfies avec des fans qui admirent notamment son récent combat en faveur de la famille de Trayvon Martin, un jeune Afro-Américain abattu en 2012 par un Blanc en Floride, Ben Crump construit son argumentaire contre Louis Agassiz et Harvard. «Agassiz était un raciste et il donnait une pseudo-légitimité scientifique à sa théorie sur la supériorité de la race blanche sur les Noirs», dit-il. «Agassiz disait que les Noirs étaient faits pour être des esclaves en raison de leur ethnicité. Ce mec était horrible. Il disait qu’un bébé blanc de 7 mois était plus intelligent qu’un adulte noir.»

Le Suisse Louis Agassiz a formulé une théorie prônant la supériorité de la race blanche.

Dans une Amérique présidée par un Donald Trump qui ne masque pas son désintérêt pour une société multi-ethnique et s’appuie sur une administration très largement blanche, Ben Crump estime que la plainte de Tamara Lanier contre l’Université Harvard aura des ramifications politiques. «Quand Trump a dit qu’il y avait aussi des gens bien dans les milieux d’extrême droite lors des émeutes raciales de Charlottesville en 2017, il a dit en substance que le racisme était acceptable. Or il ne l’est pas», poursuit Ben Crump. «Avec cette plainte, nous voulons prouver que Harvard a outrepassé ses droits. Dans les années 1850, l’université et Louis Agassiz ont essayé de propager l’esclavagisme. Cette plainte est une opportunité pour Harvard de corriger ses erreurs, mais l’université a choisi de rester silencieuse.»

La promesse à sa mère

Les avocats de Harvard ont jusqu’au 20 avril pour répondre à la plainte de Tamara Lanier. Dans son domicile du Connecticut, l’ancienne agente de probation raconte sa longue et vaine quête pour tenter de faire reconnaître à la célèbre université qu’elle était la descendante directe de Papa Renty, l’esclave photographié par Louis Agassiz pour illustrer sa théorie – complètement discréditée depuis cette époque – sur la prétendue infériorité de la race noire par rapport à la race blanche. «C’est une histoire incroyable, glisse-t-elle. Quand ma mère est morte, je n’avais aucune idée comment remplir ma promesse et écrire l’histoire de notre famille. Un jour, je mangeais dans un restaurant de ma ville et j’ai parlé de mon projet au propriétaire.»

Rich Morrison, l’homme en question, est un généalogiste amateur. C’est lui qui est remonté jusqu’à Papa Renty et à Harvard. Tamara Lanier a aussi pu compter sur l’aide d’une courtière en assurances de Caroline du Sud pour retrouver des traces de ses ancêtres. La plaignante affirme qu’au départ, elle n’avait aucunement l’intention de poursuivre Harvard en justice. Elle voulait simplement que l’université lui donne le droit d’utiliser les photos de ce Papa Renty, mais elle s’est heurtée à l’inflexibilité de l’institution. Et c’est une nouvelle rencontre fortuite, avec l’avocat Ben Crump cette fois, qui lui a récemment donné les armes pour s’attaquer à Harvard et à l’héritage controversé de Louis Agassiz. Aujourd’hui, le livre qu’elle avait promis à sa mère d’écrire sur sa famille est presque prêt. «La bataille légale avec Harvard fera l’objet d’un second ouvrage. Je suis prête à me battre jusqu’au bout.» (TDG)