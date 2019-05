Un journaliste américain dénoncé par le pouvoir

Le journaliste du New York Times Nicholas Casey a indiqué dimanche avoir quitté la Colombie en raison de «fausses accusations» du parti au pouvoir à son encontre suite à un article qu'il a écrit sur l'armée colombienne.

«J'ai pris la décision de rester en dehors du pays en raison de fausses accusations lancées hier sur Twitter par (la sénatrice pro-gouvernementale) Maria Fernanda Cabal et reproduites par plusieurs hommes politiques ces dernières 24 heures», a déclaré M. Casey dans un message envoyé à la presse.

Dans son reportage «Les nouveaux ordres de tuer de l'armée colombienne inquiètent les troupes» publié samedi, le journaliste dénonce le fait que l'armée exige que ses troupes «doublent» les pertes et les captures au combat, sans leur demander «perfection» ni totale «précision» au moment de «l'exécution d'attaques létales». Il affirme avoir consulté des documents officiels de l'armée et interviewé des officiers de haut rang.

“False-positives” - the innocents murdered in Colombia by the military to meet quotas - is a phrase many want to forget. But the words are ones that high-level officers are speaking of again. https://t.co/YSzdYbaimY