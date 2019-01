Un froid polaire glace le nord des USA

Plusieurs millions d'habitants du nord des Etats-Unis affrontaient mardi une vague de froid historique avec des chutes de neige et des températures polaires de -50 degrés Celsius qui provoquaient des perturbations dans le trafic aérien et dans les administrations.

Plus de 60 millions de personnes sont concernées par cette alerte au grand froid lancée dès lundi dans plusieurs Etats du «Midwest», du Dakota du Nord à l'Ohio, qui pourraient enregistrer les températures les plus basses depuis vingt ans, selon la chaîne météo Weather Channel.

Although it won't be as cold in the UK, the USA cold snap will have an influence on our weather. Here's why ?? pic.twitter.com/igqUB0LKf2 — Met Office (@metoffice) 26 janvier 2019

Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte Est du pays a déjà fait au moins trois morts, selon les médias.

«Dans la belle région du Midwest, les températures ressenties atteignent -60 degrés (Farenheit, -51 Celsius), le plus froid jamais enregistré», avait averti lundi soir le président Donald Trump, en remettant en cause une nouvelle fois l'impact des activités humaines sur le changement climatique: «Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi!».

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 janvier 2019

«Les tempêtes hivernales ne prouvent pas que le réchauffement climatique n'arrive pas», a répliqué sur Twitter l'Agence océanique et atmosphérique (NOAA), notamment chargée du service météorologique, avec à l'appui un dessin montrant que l'augmentation de la température des océans était justement responsable de ces épisodes de froid.

Les villes de Des Moines (Iowa), Chicago et Milwaukee devraient subir des températures pouvant tomber à -29 degrés Celsius. Pour Chicago, ce serait la première fois depuis janvier 1994, selon les statistiques de la chaîne météo. A l'aéroport O'Hare de la métropole, surnommée la «ville des vents», il a neigé quotidiennement depuis le 17 janvier, soit 13 jours d'affilée, un record depuis l'hiver 1978-1979.

«Il fait vraiment froid», a affirmé à l'AFP Michael Newell, un habitant de Chicago, qui déneigeait son allée pour tenter de sortir sa voiture. «J'aurais de la chance si je peux le faire aujourd'hui», a-t-il expliqué.

A Minneapolis (Minnesota), les autorités ont ouvert des centres d'hébergement d'urgence dans les bâtiments publics et les bibliothèques, alors que les passagers des bus et des trains pourront rester à l'abri pour se réchauffer.

Neige en Géorgie

La vague de froid sera accompagnée de fortes rafales de vent --qui vont faire chuter la température ressentie jusqu'à -50 degrés Celsius dans le Dakota du Nord-- entre mardi et jeudi qui pourraient «provoquer des engelures sur la peau découverte en quelques minutes», selon la chaîne météo.

Le froid, couplé à la neige tombée en abondance, a provoqué dès lundi la fermeture des écoles dans le Wisconsin, le Michigan, l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa, alors que les églises et les centres sociaux ont annulé leurs activités péri-scolaires.

Car spins wildly out of control and hits police cruiser in North Dakota pic.twitter.com/I4hpfwhLM1 — The Independent (@Independent) 28 janvier 2019

Dans le Wisconsin, les tribunaux et la plupart des administrations ont fermé dès lundi. Plus de 2000 vols nationaux ou internationaux ont été annulés pour mardi et mercredi en raison du froid, selon le site spécialisé FlightAware.

Au Canada, près de 30 cm de neige ont recouvert Toronto depuis le début de la semaine, les déplacements étant difficiles dans la capitale économique du pays, avec des embouteillages en série, plusieurs lignes de bus et de tramways suspendues, et des dizaines de vols retardés ou annulés dans les deux aéroports de la ville.

La tempête a commencé à frapper Montréal mardi avec des vents de plus de 50 km/h, qui pourraient faire chuter le mercure jusqu'à -27 degrés Celsius, selon la météorologie nationale.

Il neigeait aussi dans le nord-est des Etats-Unis mardi après-midi. Dans la région de la capitale fédérale Washington, les administrations fédérales et les écoles ont fermé plus tôt. Les températures devaient chuter en début de soirée et des plaques de verglas pourraient se former.

Le mauvais temps devrait également atteindre la chaîne montagneuse des Appalaches, jusqu'en Caroline du Nord (sud-est). La neige est tombée mardi matin plus au sud en Géorgie, selon des images postées sur le compte Twitter de la chaîne météo.

(afp/nxp)