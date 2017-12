Un ex-Marine qui préparait un attentat pour Noël arrêté

Le FBI a arrêté vendredi un ancien Marine américain accusé d'avoir fomenté un attentat inspiré par le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) contre un symbole touristique de San Francisco lors de Noël, selon un document transmis au tribunal.

A former US Marine talked with an undercover FBI employee about carrying out a terror attack over the holidays at Pier 39 in San Francisco, according to an affidavit filed in US District Court in California https://t.co/xszDFWwUxz